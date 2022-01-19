https://ru.sputnik.md/20220119/pravitelstvo-moldava-gaz-48115838.html
Спасет ли Молдову от "газового кошмара" ее правительство
Спасет ли Молдову от "газового кошмара" ее правительство
Что пошло не так у правительства Молдовы и есть ли варианты хотя бы частично исправить ситуацию с топливным кризисом.
2022-01-19T08:30+0200
2022-01-19T08:30+0200
2022-01-19T10:09+0200
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молдова
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газпром
в молдове
виорел гырбу
газ
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Заключив новый договор с "Газпромом", правительство Молдовы рапортовало об успехе, о том, что удалось получить весьма выгодный контракт. Однако по прошествии месяца цены на газ для Молдовы сильно выросли, а населению грозят серьезные финансовые проблемы. Закономерно, что вырастет также цена на электроэнергию и на все товары и услуги.Что пошло не так у правительства Молдовы и есть ли варианты хотя бы частично исправить ситуацию, расскажут эксперты – экономист Виорел Гырбу и бывший вице-премьер, экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский.
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Сергей Цуркану
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
молдова, цена, газпром, в молдове, виорел гырбу, газ, александр муравский, видео
Спасет ли Молдову от "газового кошмара" ее правительство
08:30 19.01.2022 (обновлено: 10:09 19.01.2022)
В новом выпуске программы "Утро на Sputnik`e" разбираемся в том, что ждет граждан Молдовы на фоне галопирующего роста цен на природный газ.
Заключив новый договор с "Газпромом", правительство Молдовы рапортовало об успехе, о том, что удалось получить весьма выгодный контракт. Однако по прошествии месяца цены на газ для Молдовы сильно выросли, а населению грозят серьезные финансовые проблемы. Закономерно, что вырастет также цена на электроэнергию и на все товары и услуги.
Что пошло не так у правительства Молдовы и есть ли варианты хотя бы частично исправить ситуацию, расскажут эксперты – экономист Виорел Гырбу и бывший вице-премьер, экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский.