Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20220119/pravitelstvo-moldava-gaz-48115838.html
Спасет ли Молдову от "газового кошмара" ее правительство
Спасет ли Молдову от "газового кошмара" ее правительство
Что пошло не так у правительства Молдовы и есть ли варианты хотя бы частично исправить ситуацию с топливным кризисом.
2022-01-19T08:30+0200
2022-01-19T10:09+0200
радио
молдова
цена
газпром
в молдове
виорел гырбу
газ
александр муравский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/13/48124583_198:498:2953:2048_1920x0_80_0_0_84b1af6c48d32c2dea353afbc9da4868.jpg
Заключив новый договор с "Газпромом", правительство Молдовы рапортовало об успехе, о том, что удалось получить весьма выгодный контракт. Однако по прошествии месяца цены на газ для Молдовы сильно выросли, а населению грозят серьезные финансовые проблемы. Закономерно, что вырастет также цена на электроэнергию и на все товары и услуги.Что пошло не так у правительства Молдовы и есть ли варианты хотя бы частично исправить ситуацию, расскажут эксперты – экономист Виорел Гырбу и бывший вице-премьер, экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/13/48124583_545:554:2537:2048_1920x0_80_0_0_3fbacf14290b0d0569277320476a74fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
молдова, цена, газпром, в молдове, виорел гырбу, газ, александр муравский, видео

Спасет ли Молдову от "газового кошмара" ее правительство

08:30 19.01.2022 (обновлено: 10:09 19.01.2022)
© Sputnik
Подписаться на
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В новом выпуске программы "Утро на Sputnik`e" разбираемся в том, что ждет граждан Молдовы на фоне галопирующего роста цен на природный газ.
Заключив новый договор с "Газпромом", правительство Молдовы рапортовало об успехе, о том, что удалось получить весьма выгодный контракт. Однако по прошествии месяца цены на газ для Молдовы сильно выросли, а населению грозят серьезные финансовые проблемы. Закономерно, что вырастет также цена на электроэнергию и на все товары и услуги.
Что пошло не так у правительства Молдовы и есть ли варианты хотя бы частично исправить ситуацию, расскажут эксперты – экономист Виорел Гырбу и бывший вице-премьер, экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:33Рейсовый автобус из Бухареста загорелся прямо на трассе
10:06Новый вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян принес присягу
09:58Где в Кишиневе 19 января находятся мобильные пункты вакцинации
09:30ВОЗ: необходимость бустерной вакцины для здоровых научно не подтверждена
09:00Крылов: "честные люди" от PAS – кто они
08:50Мир за сутки: работа для Меркель, пожар на нефтепроводе и ситуация с COVID
08:30Спасет ли Молдову от "газового кошмара" ее правительство
08:00Чуря: объединятся ли молдавские левые и правые в борьбе с PAS
07:30Цены на картофель в Молдове выросли на 50% за год
07:00Самый точный прогноз погоды: порывистый ветер и похолодание
00:01Погодные рекорды Молдовы 19 января
ВчераЧудо природы: самые яркие кадры северного сияния из разных стран
ВчераВ России педофилам-рецидивистам грозит пожизненное заключение
ВчераНовым председателем Европейского парламента избрана Роберта Метсола
ВчераВ Молдове прошли полную вакцинацию более миллиона человек
ВчераКурс валют на среду: доллар вновь растет, евро опять падает
ВчераДодон: у власти только два способа расплатиться за газ
ВчераПарламент соберется на внеочередное заседание 21 января
ВчераОсталеп: Молдова деградирует как государство
ВчераПравительство упростит порядок выдачи помощи на покупку дров и угля