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Правительство Молдовы примет меры для обеспечения бесперебойных поставок газа
Правительство Молдовы примет меры для обеспечения бесперебойных поставок газа
Власти Молдовы готовятся ввести в стране ЧП в области энергетики.
2022-01-19T15:29+0200
2022-01-19T15:29+0200
газпром
чп
газ
общество
в молдове
правительство
молдова
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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Правительство Молдовы примет меры для того, чтобы обеспечить бесперебойные поставки газа в страну. Об этом во время заседания правительства заявила премьер-министр Наталья Гаврилица.Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну внес в повестку дня правительства проект постановления правительства о предложении парламенту ввести в Молдове чрезвычайное положение в области энергетики.Ранее премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что предложит чрезвычайной комиссии в энергетике и парламенту Молдовы ввести режим ЧП в стране в связи с энергетическим кризисом.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.
https://ru.sputnik.md/20220119/moldova-chp-energetika-48128828.html
https://ru.sputnik.md/20220119/spynu-rasskazal-skolko-moldovagaz-dolzhen-gazpromu-za-yanvar-48133525.html
https://ru.sputnik.md/20220111/spynu-moldova-kontrakt-gaz-ekonomiya-47913719.html
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Евгений Чебан
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газпром, чп, газ, в молдове, правительство, молдова

Правительство Молдовы примет меры для обеспечения бесперебойных поставок газа

15:29 19.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausПравительство РМ
Правительство РМ - Sputnik Молдова, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан
Все материалы
Власти Молдовы готовятся ввести в стране ЧП в области энергетики.
КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Правительство Молдовы примет меры для того, чтобы обеспечить бесперебойные поставки газа в страну. Об этом во время заседания правительства заявила премьер-министр Наталья Гаврилица.

Правительство примет меры для того, чтобы обеспечить поставки газа в страну, чтобы обеспечить энергетическую безопасность.

Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова
Наталья Гаврилица
Премьер-министр Молдовы
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну внес в повестку дня правительства проект постановления правительства о предложении парламенту ввести в Молдове чрезвычайное положение в области энергетики.
Ранее премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что предложит чрезвычайной комиссии в энергетике и парламенту Молдовы ввести режим ЧП в стране в связи с энергетическим кризисом.
Газовая конфорка - Sputnik Молдова, 1920, 19.01.2022
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Премьер-министр Молдовы потребует ввести в стране ЧП в энергетике
11:16

Контракт с "Газпромом"

Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.
Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
"Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 19.01.2022
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Спыну рассказал, сколько "Молдовагаз" должен "Газпрому" за январь
12:04

Проблемы с оплатой

Впервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.
Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.
В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.
Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 11.01.2022
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Спыну: у Молдовы хороший контракт на закупку газа, есть большая экономия
11 января, 10:10
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