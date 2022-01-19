https://ru.sputnik.md/20220119/pravitelstvo-moldovy-utverdilo-novyy-plan-partnerstva-s-nato-48145677.html
Правительство Молдовы утвердило новый план партнерства с НАТО
Правительство Молдовы утвердило новый план партнерства с НАТО
Предыдущий план партнерства Молдова-НАТО действовал в 2017-2019 годах.
2022-01-19T16:44+0200
2022-01-19T16:44+0200
2022-01-19T17:09+0200
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нато
молдова
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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Правительство Молдовы на заседании 19 января утвердило новый индивидуальный план партнерства Молдовы с Североатлантическим альянсом НАТО на 2022-2023 годы.Как говорится в тексте документа, "Республика Молдова будет и дальше развивать сотрудничество с НАТО".В документе также отмечается, что сотрудничество Молдовы с НАТО будет основываться на уважении конституционного нейтралитета государства.Предыдущий план партнерства Молдова-НАТО был одобрен правительством Молдовы в 2017 году и действовал до 2019 года.Напомним, согласно статье 11 Конституции, Республика Молдова провозглашает свой постоянный нейтралитет и не допускает размещения на своей территории вооруженных сил других государств.
https://ru.sputnik.md/20220113/nato-moldova-tsely-47963234.html
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Евгений Чебан
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правительство, нато, молдова
Правительство Молдовы утвердило новый план партнерства с НАТО
16:44 19.01.2022 (обновлено: 17:09 19.01.2022)
Предыдущий план партнерства Молдова-НАТО действовал в 2017-2019 годах.
КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Правительство Молдовы на заседании 19 января утвердило новый индивидуальный план партнерства Молдовы с Североатлантическим альянсом НАТО на 2022-2023 годы.
Как говорится в тексте документа, "Республика Молдова будет и дальше развивать сотрудничество с НАТО".
"Политическая ассоциация и экономическая интеграция посредством реализации Соглашения Ассоциации с Европейским союзом, а также укрепления политического диалога и практического сотрудничества с евроатлантическими структурами остается одной из главных задач стратегии развития Республики Молдова", - говорится в документе.
В документе также отмечается, что сотрудничество Молдовы с НАТО будет основываться на уважении конституционного нейтралитета государства.
Предыдущий план партнерства Молдова-НАТО был одобрен правительством Молдовы в 2017 году и действовал до 2019 года.
Напомним, согласно статье 11 Конституции, Республика Молдова провозглашает свой постоянный нейтралитет и не допускает размещения на своей территории вооруженных сил других государств.