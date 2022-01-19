https://ru.sputnik.md/20220119/pravitelstvo-moldovy-utverdilo-novyy-plan-partnerstva-s-nato-48145677.html

Правительство Молдовы утвердило новый план партнерства с НАТО

Правительство Молдовы утвердило новый план партнерства с НАТО

Предыдущий план партнерства Молдова-НАТО действовал в 2017-2019 годах.

2022-01-19T16:44+0200

2022-01-19T16:44+0200

2022-01-19T17:09+0200

правительство

нато

молдова

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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Правительство Молдовы на заседании 19 января утвердило новый индивидуальный план партнерства Молдовы с Североатлантическим альянсом НАТО на 2022-2023 годы.Как говорится в тексте документа, "Республика Молдова будет и дальше развивать сотрудничество с НАТО".В документе также отмечается, что сотрудничество Молдовы с НАТО будет основываться на уважении конституционного нейтралитета государства.Предыдущий план партнерства Молдова-НАТО был одобрен правительством Молдовы в 2017 году и действовал до 2019 года.Напомним, согласно статье 11 Конституции, Республика Молдова провозглашает свой постоянный нейтралитет и не допускает размещения на своей территории вооруженных сил других государств.

https://ru.sputnik.md/20220113/nato-moldova-tsely-47963234.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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правительство, нато, молдова