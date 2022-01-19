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Православные отпраздновали Крещение традиционными купаниями
Православные отпраздновали Крещение традиционными купаниями
Как происходят крещенские купания в разных странах мира узнайте из нашей фотоподборки.
2022-01-19T23:00+0200
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фото
в мире
мультимедиа
крещенский сочельник
крещение господне
крещенское купание
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С этим христианским праздником связана и традиция крещенских купаний в освященных прорубях. Как происходят крещенские купания в разных странах мира узнайте из нашей фотоподборки.
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фото, в мире, мультимедиа, крещенский сочельник, крещение господне, крещенское купание

Православные отпраздновали Крещение традиционными купаниями

23:00 19.01.2022
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Ежегодно 19 января православные христиане празднуют день Крещения Господня. В этот день православная церковь вспоминает, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан.
С этим христианским праздником связана и традиция крещенских купаний в освященных прорубях. Как происходят крещенские купания в разных странах мира узнайте из нашей фотоподборки.
© Sputnik / Aleksei Kudenko / Перейти в фотобанк

Каждому крещенскому купанию как правило предшествует освящение воды. На фото – священнослужитель окунает распятие в купель.

Каждому крещенскому купанию как правило предшествует освящение воды. На фото – священнослужитель окунает распятие в купель. - Sputnik Молдова
1/12
© Sputnik / Aleksei Kudenko
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Каждому крещенскому купанию как правило предшествует освящение воды. На фото – священнослужитель окунает распятие в купель.

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Перейти в фотобанк

Начинаются традиционные крещенские купания чаще всего накануне 19 января, вечером, в Крещенский сочельник.

Начинаются традиционные крещенские купания чаще всего накануне 19 января, вечером, в Крещенский сочельник. - Sputnik Молдова
2/12
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
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Начинаются традиционные крещенские купания чаще всего накануне 19 января, вечером, в Крещенский сочельник.

© Sputnik / Aleksander Kryazhev

Купания на Крещение — один из самых популярных у россиян религиозных обрядов. На фото – купель на реке Обь в Новосибирске.

Купания на Крещение — один из самых популярных у россиян религиозных обрядов. На фото – купель на реке Обь в Новосибирске. - Sputnik Молдова
3/12
© Sputnik / Aleksander Kryazhev

Купания на Крещение — один из самых популярных у россиян религиозных обрядов. На фото – купель на реке Обь в Новосибирске.

© REUTERS / Maxim Shemetov

В России праздник Крещения выпадает на самые крепкие морозы.

В России праздник Крещения выпадает на самые крепкие морозы. - Sputnik Молдова
4/12
© REUTERS / Maxim Shemetov

В России праздник Крещения выпадает на самые крепкие морозы.

© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкУчастники крещенских купаний в парке "Строгино" в Москве накрылись полотенцами после погружения в купели.
Участники крещенских купаний в парке Строгино в Москве - Sputnik Молдова
5/12
© Sputnik / Maksim Blinov
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Участники крещенских купаний в парке "Строгино" в Москве накрылись полотенцами после погружения в купели.
© Sputnik / Viktor Tolochko / Перейти в фотобанк

Лед и низкие температуры не останавливают и верующих на озере Вяча в Белоруссии.

Лед и низкие температуры не останавливают и верующих на озере Вяча в Белоруссии. - Sputnik Молдова
6/12
© Sputnik / Viktor Tolochko
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Лед и низкие температуры не останавливают и верующих на озере Вяча в Белоруссии.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Верующие участвуют в крещенских купаниях в Литве.

Верующие участвуют в крещенских купаниях в Литве. - Sputnik Молдова
7/12
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Верующие участвуют в крещенских купаниях в Литве.

© AP Photo / Darko Vojinovic

Сербские христиане во время празднования Крещения Господня на реке Сава в Белграде.

Сербские христиане во время празднования Крещения Господня на реке Сава в Белграде. - Sputnik Молдова
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© AP Photo / Darko Vojinovic

Сербские христиане во время празднования Крещения Господня на реке Сава в Белграде.

© AP Photo / Mahmoud Illean

Ежегодно традиционные крещенские купания проводят и на берегу реки Иордан, в месте, где по преданию, Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа.

Ежегодно традиционные крещенские купания проводят и на берегу реки Иордан, в месте, где по преданию, Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа. - Sputnik Молдова
9/12
© AP Photo / Mahmoud Illean

Ежегодно традиционные крещенские купания проводят и на берегу реки Иордан, в месте, где по преданию, Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа.

© REUTERS / Raneen Sawafta

Ежегодно в этот день на берегах Иордана собирается большое количество паломников со всего мира.

Ежегодно в этот день на берегах Иордана собирается большое количество паломников со всего мира. - Sputnik Молдова
10/12
© REUTERS / Raneen Sawafta

Ежегодно в этот день на берегах Иордана собирается большое количество паломников со всего мира.

© REUTERS / Raneen Sawafta

Эта женщина, пришедшая в день Крещения на берег реки Иордан утверждает, что она мусульманка. Тем не менее, и она пожелала принять участие в традиционном обряде.

Эта женщина, пришедшая в день Крещения на берег реки Иордан утверждает, что она мусульманка. Тем не менее, и она пожелала принять участие в традиционном обряде. - Sputnik Молдова
11/12
© REUTERS / Raneen Sawafta

Эта женщина, пришедшая в день Крещения на берег реки Иордан утверждает, что она мусульманка. Тем не менее, и она пожелала принять участие в традиционном обряде.

© AP Photo

Православные в Эфиопии праздник Крещения называют Тимкат. Каждый год они устраивают одноименный фестиваль, на который съезжаются сотни людей в праздничных одеждах.

Православные в Эфиопии праздник Крещения называют Тимкат. Каждый год они устраивают одноименный фестиваль, на который съезжаются сотни людей в праздничных одеждах. - Sputnik Молдова
12/12
© AP Photo

Православные в Эфиопии праздник Крещения называют Тимкат. Каждый год они устраивают одноименный фестиваль, на который съезжаются сотни людей в праздничных одеждах.

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