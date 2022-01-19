https://ru.sputnik.md/20220119/pravoslavnye-kreschenie-48137324.html

Православные отпраздновали Крещение традиционными купаниями

Православные отпраздновали Крещение традиционными купаниями

Как происходят крещенские купания в разных странах мира узнайте из нашей фотоподборки.

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фото

в мире

мультимедиа

крещенский сочельник

крещение господне

крещенское купание

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С этим христианским праздником связана и традиция крещенских купаний в освященных прорубях. Как происходят крещенские купания в разных странах мира узнайте из нашей фотоподборки.

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фото, в мире, мультимедиа, крещенский сочельник, крещение господне, крещенское купание