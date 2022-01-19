Православные отпраздновали Крещение традиционными купаниями
Каждому крещенскому купанию как правило предшествует освящение воды. На фото – священнослужитель окунает распятие в купель.
Каждому крещенскому купанию как правило предшествует освящение воды. На фото – священнослужитель окунает распятие в купель.
Начинаются традиционные крещенские купания чаще всего накануне 19 января, вечером, в Крещенский сочельник.
Начинаются традиционные крещенские купания чаще всего накануне 19 января, вечером, в Крещенский сочельник.
Купания на Крещение — один из самых популярных у россиян религиозных обрядов. На фото – купель на реке Обь в Новосибирске.
Купания на Крещение — один из самых популярных у россиян религиозных обрядов. На фото – купель на реке Обь в Новосибирске.
В России праздник Крещения выпадает на самые крепкие морозы.
Лед и низкие температуры не останавливают и верующих на озере Вяча в Белоруссии.
Лед и низкие температуры не останавливают и верующих на озере Вяча в Белоруссии.
Верующие участвуют в крещенских купаниях в Литве.
Верующие участвуют в крещенских купаниях в Литве.
Сербские христиане во время празднования Крещения Господня на реке Сава в Белграде.
Сербские христиане во время празднования Крещения Господня на реке Сава в Белграде.
Ежегодно традиционные крещенские купания проводят и на берегу реки Иордан, в месте, где по преданию, Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа.
Ежегодно традиционные крещенские купания проводят и на берегу реки Иордан, в месте, где по преданию, Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа.
Ежегодно в этот день на берегах Иордана собирается большое количество паломников со всего мира.
Ежегодно в этот день на берегах Иордана собирается большое количество паломников со всего мира.
Эта женщина, пришедшая в день Крещения на берег реки Иордан утверждает, что она мусульманка. Тем не менее, и она пожелала принять участие в традиционном обряде.
Эта женщина, пришедшая в день Крещения на берег реки Иордан утверждает, что она мусульманка. Тем не менее, и она пожелала принять участие в традиционном обряде.
Православные в Эфиопии праздник Крещения называют Тимкат. Каждый год они устраивают одноименный фестиваль, на который съезжаются сотни людей в праздничных одеждах.
Православные в Эфиопии праздник Крещения называют Тимкат. Каждый год они устраивают одноименный фестиваль, на который съезжаются сотни людей в праздничных одеждах.