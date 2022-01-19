https://ru.sputnik.md/20220119/prokuratura-ekstraditsia-platon-48143384.html

Прокуратура готовится запросить экстрадицию Платона

Прокуратура готовится запросить экстрадицию Платона

прокуроры неоднократно просили Интерпол объявить Вячеслава Платона в международный розыск.

2022-01-19T15:56+0200

2022-01-19T15:56+0200

2022-01-19T16:10+0200

прокуратура

платон

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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Антикоррупционная прокуратура сообщает, что в декабре 2021 года неоднократно обращалась в бюро Интерпола с просьбой объявить бизнесмена Вячеслава Платона в международный розыск и готовит заявление об экстрадиции Вячеслава Платона из Великобритании.Прокуроры готовят все необходимые материалы для подачи запроса об экстрадиции гражданина Вячеслава Платона, который будет направлен на рассмотрение британским властям.Уголовные дела Вячеслава ПлатонаПлатон в 2017 году был приговорен к 18 годам тюрьмы по обвинению в выводе из России более 20 миллиардов долларов и хищении более 20 миллионов долларов из Banca de Economii. Однако в июне 2020 года суд приостановил исполнение наказания и отпустил бизнесмена. А уже в мае нынешнего года прокуратура Молдовы отказалась от обвинений в адрес Платона, оправдала и окончательно выпустила его на свободу.В настоящее время Платон с 12 ноября находится под арестом на 30 дней заочно. Такая мера была принята в связи с неявкой фигуранта дела в орган уголовного преследования, прошение об аресте выдвинула Антикоррупционная прокуратура.Платона обвиняют в незаконном получении контроля над 43,11% акций Moldova-Agroindbank в 2011-2015 годах.По версии следствия, для получения контроля над акциями банка использовались деньги из схемы по отмыванию денег, известной как "Ландромат", а сами действия организованной преступной группы квалифицируются как "мошенничество в особо крупных размерах" и “отмывание денег в особо крупных размерах”.Еще в августе 2021 года Вячеслава Платона арестовали и объявили в розыск по другому уголовному делу. До этого он успел покинуть Молдову.

https://ru.sputnik.md/20211029/prokurory-obvinyayut-platona-v-reyderskoy-atake-na-maib-v-2011-2015-godakh-46003114.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

прокуратура, платон