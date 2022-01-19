https://ru.sputnik.md/20220119/reshenie-komissii-v-kishineve-vvedeny-novye-antikovidnye-ogranicheniya-48158066.html

Решение комиссии: в Кишиневе введены новые антиковидные ограничения

Решение комиссии: в Кишиневе введены новые антиковидные ограничения

Работа ночных клубов, развлекательных центров и парков отдых столицы будет приостановлена.

2022-01-19T22:00+0200

2022-01-19T22:00+0200

2022-01-19T22:00+0200

коронавирус

кишинев

школы

эпидемия

ограничения

ночные клубы

в молдове

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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Кишиневская Чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла решение о введении в молдавской столице новых мер эпидемиологической безопасности. Жесткие ограничения будут действовать как минимум до 3 февраля.Так, согласно решению Комиссии, в Кишиневе полностью останавливается работа ночных клубов, развлекательных центров, зон отдыха.Все структуры общественного питания организуют работу с использованием максимум 50% количества имеющихся мест внутри помещения, при этом у всех посетителей должен быть ковид-сертификат.Внеклассные занятия для учеников начальной школы, а также учащих 5-8 классов переводятся на "удаленку". Очных внеклассных занятий не будет также во внешкольных образовательных и творческих центрах для детей и молодежи.Спортивным и фитнес-клубам комиссией предписано организовать работу с таким расчетом, чтобы на каждого посетителя приходилось не менее семи квадратных метров свободного пространства. При этом все клиенты спортивных заведений в обязательном порядке должны иметь при себе сертификат COVID-19.Концертные залы, театры и кинотеатры столицы будут функционировать с соблюдением уже действующих эпидемиологических мер. Для зрителей также обязателен ковид-сертификат.Означенное решение Комиссии уже вступило в силу после публикации текста документа на официальном веб-ресурсе столичной мэрии.Отметим также, что в среду примар Кишинева Ион Чебан сообщил, что и кишиневский Центр общественного здоровья организуют обширный процесс консультаций с представителями HoReCa, учреждений здравоохранения, образования, культуры, коммерческих экономических агентов, частных компаний и контрольных органов в контексте мер по охране общественного здоровья в связи с распространением вируса SARS CoV-2, включая штамм "омикрон"."Консультации начнутся завтра. Неопределенная ситуация сохраняется уже почти два года, но в нынешних условиях газового кризиса мы не можем ставить жесткие условия по всем направлениям деятельности", - заявил Чебан.В среду в Молдове отмечен очередной, второй подряд суточный антирекорд по количеству заболевших коронавирусом: 3255 человек. Это прирост на 80% от показателя предыдущего дня, когда был отмечен 2681 случай инфицирования.

https://ru.sputnik.md/20220117/moldova-zabolevaemost-covid-kishinev-48078026.html

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2022

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кишинев, школы, эпидемия, ограничения, ночные клубы, в молдове