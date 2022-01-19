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Рейсовый автобус из Бухареста загорелся прямо на трассе

Рейсовый автобус из Бухареста загорелся прямо на трассе

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Кишинев–Бухарест, полностью сгорел утром на трассе Кишинев–Леушены. 19.01.2022, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Автобус, который следовал по маршруту Кишинев–Бухарест, полностью сгорел утром 19 января на трассе Кишинев–Леушены.В Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД Молдовы сообщили, что пожар произошел на участке дороги в Хынчештском районе.Звонок в службу 112 поступил в 5.45, для ликвидации пожара был отправлен экипаж спасателей, к приезду которых рейсовый автобус марки Volvo был полностью охвачен пламенем. Сотрудники ГИЧС смогли локализовать пожар в 06.31 и полностью ликвидировать его в 07.40. В результате инцидента никто не пострадал, а пять пассажиров и водитель рейсового автобуса смогли эвакуироваться самостоятельно при начале пожара. По данным ГИЧС, пламя полностью уничтожило автобус.Как сообщила для Sputnik Молдова пресс-секретарь Инспектората полиции Хынчешт Кристина Викол, во время поездки по неизвестным причинам у автобуса загорелся двигатель. Водителю был проверен тест на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе."Размер ущерба и обстоятельства инцидента устанавливаются", – заявила Викол.

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в молдове, автобус, молдова, пожар