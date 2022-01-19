https://ru.sputnik.md/20220119/risk-povtornoe-zarazhenie-s-omikron-v-16-raz-vyshe-delta-48140650.html

Риск повторного заражения с "омикроном" в 16 раз выше, чем с "дельтой"

Риск повторного заражения с "омикроном" в 16 раз выше, чем с "дельтой"

Риск повторного заражения с "омикроном" в 16 раз выше, чем с "дельтой"

2022-01-19T15:05+0200

2022-01-19T15:05+0200

2022-01-19T15:05+0200

коронавирус

заражение

риск

штаммы

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КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Риск повторного заражения COVID-19 во время волны штамма "омикрон" в 16 раз выше, чем во время "дельты", передает РИА Новости. Данные приводит национальная статистическая служба Великобритании.Люди, которые были вакцинированы от COVID от 15 до 90 дней назад любой вакциной от COVID, второй дозой Pfizer 15-180 дней назад или тремя дозами любой другой вакцины, реже оказывались ковид-положительными, чем невакцинированные. Тем не менее, вакцина была менее эффективной, чем в период доминирования "дельты".Указывается, что в период со 2 июля 2021 года по 9 января 2022 года невакцинированные люди примерно в два раза чаще повторно заражались, чем полностью привитые. В период с 9 по 31 декабря 2021 года люди, зараженные штаммом "омикрон", меньше сообщали о потере вкуса о обоняния, чем зараженные "дельтой".

https://ru.sputnik.md/20220119/gintsburg-omikron-48135321.html

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

заражение, риск, штаммы