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Риск повторного заражения с "омикроном" в 16 раз выше, чем с "дельтой"
Риск повторного заражения с "омикроном" в 16 раз выше, чем с "дельтой"
Риск повторного заражения с "омикроном" в 16 раз выше, чем с "дельтой"
2022-01-19T15:05+0200
2022-01-19T15:05+0200
коронавирус
заражение
риск
штаммы
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КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Риск повторного заражения COVID-19 во время волны штамма "омикрон" в 16 раз выше, чем во время "дельты", передает РИА Новости. Данные приводит национальная статистическая служба Великобритании.Люди, которые были вакцинированы от COVID от 15 до 90 дней назад любой вакциной от COVID, второй дозой Pfizer 15-180 дней назад или тремя дозами любой другой вакцины, реже оказывались ковид-положительными, чем невакцинированные. Тем не менее, вакцина была менее эффективной, чем в период доминирования "дельты".Указывается, что в период со 2 июля 2021 года по 9 января 2022 года невакцинированные люди примерно в два раза чаще повторно заражались, чем полностью привитые. В период с 9 по 31 декабря 2021 года люди, зараженные штаммом "омикрон", меньше сообщали о потере вкуса о обоняния, чем зараженные "дельтой".
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заражение, риск, штаммы

Риск повторного заражения с "омикроном" в 16 раз выше, чем с "дельтой"

15:05 19.01.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - Sputnik Молдова, 1920, 19.01.2022
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Данные приводит национальная статистическая служба Англии.
КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Риск повторного заражения COVID-19 во время волны штамма "омикрон" в 16 раз выше, чем во время "дельты", передает РИА Новости. Данные приводит национальная статистическая служба Великобритании.
"Риск повторного заражения в период доминирования "омикрона" с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года был в 16 раз выше по сравнению с периодом с 17 мая по 19 декабря 2021 года, когда доминировал штамм "дельта", - говорится в сообщении.
Люди, которые были вакцинированы от COVID от 15 до 90 дней назад любой вакциной от COVID, второй дозой Pfizer 15-180 дней назад или тремя дозами любой другой вакцины, реже оказывались ковид-положительными, чем невакцинированные. Тем не менее, вакцина была менее эффективной, чем в период доминирования "дельты".
Указывается, что в период со 2 июля 2021 года по 9 января 2022 года невакцинированные люди примерно в два раза чаще повторно заражались, чем полностью привитые. В период с 9 по 31 декабря 2021 года люди, зараженные штаммом "омикрон", меньше сообщали о потере вкуса о обоняния, чем зараженные "дельтой".
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