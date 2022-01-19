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Российские военные разработали быстрый тест на COVID-19
Российские военные разработали быстрый тест на COVID-19
Тест в несколько раз быстрее традиционных ПЦР-исследований, при этом не уступает им по точности.
2022-01-19T17:43+0200
2022-01-19T17:43+0200
коронавирус
военные
тест
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КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. Ученые российских войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты разработали новый способ быстрой диагностики COVID-19, передает РИА Новости. Тест в несколько раз быстрее традиционных ПЦР-исследований, при этом не уступает им по точности."На основе современных методов специфической индикации патогенов разработан набор реагентов для обнаружения РНК коронавируса SARS-CoV2 методом петлевой изотермической амплификации в реальном времени", - говорится в сообщении Минобороны РФ.Уточняется, что в состав нового набора включен специальный реагент, который инактивирует вирус за одну минуту, что практически сразу позволяет приступить непосредственно к исследованию. При этом не раскрывается, что именно это за реагент, так как он представляет собой ноу-хау российских военных."Набор обеспечивает обнаружение коронавируса в клинических образцах в течение 30 минут с момента забора материала, при этом по своей чувствительности и специфичности не уступает другим медицинским изделиям, основанным на методах амплификации нуклеиновых кислот", - рассказали в Минобороны.Новый набор, который получил название "КовиГен-LAMP", полностью совместим с оборудованием для обычных ПЦР-тестов."За счет того, что мы отказались от подготовки пробы к анализу, мы упростили сам способ лабораторной диагностики. Мы также отказались от дополнительного оборудования, сократили количество материалов, реактивов, а также возможные ошибки оператора при подготовке пробы к анализу", - добавили в Минобороны.
https://ru.sputnik.md/20220118/gintsburg-razrabotka-test-neytralizuyuschie-omikron-antitela-48109139.html
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военные, тест

Российские военные разработали быстрый тест на COVID-19

17:43 19.01.2022
© Sputnik / Vitaliy Belousov / Перейти в фотобанкСотрудники Центра имени Чумакова во время получения и испытания компонентов для последующего производства вакцины от коронавируса "Ковивак"
Сотрудники Центра имени Чумакова во время получения и испытания компонентов для последующего производства вакцины от коронавируса Ковивак - Sputnik Молдова, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Vitaliy Belousov
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Новый тест получил название "КовиГен-LAMP".
КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. Ученые российских войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты разработали новый способ быстрой диагностики COVID-19, передает РИА Новости. Тест в несколько раз быстрее традиционных ПЦР-исследований, при этом не уступает им по точности.
"На основе современных методов специфической индикации патогенов разработан набор реагентов для обнаружения РНК коронавируса SARS-CoV2 методом петлевой изотермической амплификации в реальном времени", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Уточняется, что в состав нового набора включен специальный реагент, который инактивирует вирус за одну минуту, что практически сразу позволяет приступить непосредственно к исследованию. При этом не раскрывается, что именно это за реагент, так как он представляет собой ноу-хау российских военных.
"Набор обеспечивает обнаружение коронавируса в клинических образцах в течение 30 минут с момента забора материала, при этом по своей чувствительности и специфичности не уступает другим медицинским изделиям, основанным на методах амплификации нуклеиновых кислот", - рассказали в Минобороны.
Новый набор, который получил название "КовиГен-LAMP", полностью совместим с оборудованием для обычных ПЦР-тестов.
"За счет того, что мы отказались от подготовки пробы к анализу, мы упростили сам способ лабораторной диагностики. Мы также отказались от дополнительного оборудования, сократили количество материалов, реактивов, а также возможные ошибки оператора при подготовке пробы к анализу", - добавили в Минобороны.
Лаборатория - Sputnik Молдова, 1920, 18.01.2022
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