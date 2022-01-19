https://ru.sputnik.md/20220119/rossiyskie-voennye-razrabotali-bystryy-test-covid-19-48132211.html

Российские военные разработали быстрый тест на COVID-19

Российские военные разработали быстрый тест на COVID-19

Тест в несколько раз быстрее традиционных ПЦР-исследований, при этом не уступает им по точности.

2022-01-19T17:43+0200

2022-01-19T17:43+0200

2022-01-19T17:43+0200

коронавирус

военные

тест

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КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. Ученые российских войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты разработали новый способ быстрой диагностики COVID-19, передает РИА Новости. Тест в несколько раз быстрее традиционных ПЦР-исследований, при этом не уступает им по точности."На основе современных методов специфической индикации патогенов разработан набор реагентов для обнаружения РНК коронавируса SARS-CoV2 методом петлевой изотермической амплификации в реальном времени", - говорится в сообщении Минобороны РФ.Уточняется, что в состав нового набора включен специальный реагент, который инактивирует вирус за одну минуту, что практически сразу позволяет приступить непосредственно к исследованию. При этом не раскрывается, что именно это за реагент, так как он представляет собой ноу-хау российских военных."Набор обеспечивает обнаружение коронавируса в клинических образцах в течение 30 минут с момента забора материала, при этом по своей чувствительности и специфичности не уступает другим медицинским изделиям, основанным на методах амплификации нуклеиновых кислот", - рассказали в Минобороны.Новый набор, который получил название "КовиГен-LAMP", полностью совместим с оборудованием для обычных ПЦР-тестов."За счет того, что мы отказались от подготовки пробы к анализу, мы упростили сам способ лабораторной диагностики. Мы также отказались от дополнительного оборудования, сократили количество материалов, реактивов, а также возможные ошибки оператора при подготовке пробы к анализу", - добавили в Минобороны.

https://ru.sputnik.md/20220118/gintsburg-razrabotka-test-neytralizuyuschie-omikron-antitela-48109139.html

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