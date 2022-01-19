https://ru.sputnik.md/20220119/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-poryvistyy-veter-i-pokholodanie--48119514.html
Самый точный прогноз погоды: порывистый ветер и похолодание
Самый точный прогноз погоды: порывистый ветер и похолодание
Самый точный прогноз погоды на 19, 20 и 21 января - Gismeteo - ожидается шквалистый ветер
2022-01-19T07:00+0200
2022-01-19T07:00+0200
2022-01-19T07:00+0200
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 19 января погода будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления.Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от -2 до +3 градусов по Цельсию, ночью – от - 3 до – 8.Точный прогноз погоды в Кишиневе 19 января: днем – от -1 до +1, ночью – от -4 до -6 градусов.В четверг и пятницу, 20-21 января, днем температура будет колебаться от -1 до +7, ночью столбик термометра не опустится ниже –8 градусов. С 22 января в Молдове снова похолодает. Праздники и народные приметыКрещение Господне, или Богоявление, ежегодно отмечают 19 января (6 января по старому стилю). В этот день православные верующие вспоминают евангельское событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан.В Крещенский сочельник верующие совершают ритуал омовения в проруби в память Богоявления на реке Иордан. Считается, что это помогает очиститься и защититься от болезней. Поскольку в это время года большинство рек и озер бывают скованы льдом, прорубают полыньи. В память о реке, в которой крестился Спаситель, их называют иорданью.Во время крещенского богослужения совершается Великое освящение воды. Эту освященную воду церковь с древних времен называет великой Агиасмой, особой святыней. Святую воду, набранную на Крещение, хранят весь год, ею можно освятить дом, окропив каждый угол. Также советуют такую воду пить натощак, в частности во время болезней или жизненных испытаний.Как и в Рождественский сочельник, в день перед Крещением необходимо соблюдать строгий пост. Накануне Богоявления многие верующие готовят постную кутью или сочиво.Как и у любого большого праздника, в Крещение есть свои приметы и поверья. Если небо в Крещение чистое и звездное, то весна наступит рано, а погода летом будет сухая и жаркая. В то же время, звездное небо на Крещение говорит о том, что год будет спокойный, без особых потрясений.Много снега в Крещение – хороший знак, ведь любая вода в этот день обладает исцеляющей силой. Так что, если на Крещение за окном валит снег, это к хорошему здоровью.Если на Крещение слышно собачий лай, значит, будет в вашем доме достаток.У славян на Крещение была примета. Незамужняя девушка в канун Крещения выходила во двор, и если ей на пути попадался молодой парень, то считалось, что свадьба будет скоро.
https://ru.sputnik.md/20220116/kak-pravilno-provesti-kreschenskie-kupaniya--sovety-fridayvera-48061299.html
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Евгений Чебан
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прогноз погоды
Самый точный прогноз погоды: порывистый ветер и похолодание
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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 19 января погода будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления.
Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от -2 до +3 градусов по Цельсию, ночью – от - 3 до – 8.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 19 января: днем – от -1 до +1, ночью – от -4 до -6 градусов.
В четверг и пятницу, 20-21 января, днем температура будет колебаться от -1 до +7, ночью столбик термометра не опустится ниже –8 градусов. С 22 января в Молдове снова похолодает.
Праздники и народные приметы
Крещение Господне, или Богоявление, ежегодно отмечают 19 января (6 января по старому стилю). В этот день православные верующие вспоминают евангельское событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан.
В Крещенский сочельник верующие совершают ритуал омовения в проруби в память Богоявления на реке Иордан. Считается, что это помогает очиститься и защититься от болезней. Поскольку в это время года большинство рек и озер бывают скованы льдом, прорубают полыньи. В память о реке, в которой крестился Спаситель, их называют иорданью.
Во время крещенского богослужения совершается Великое освящение воды. Эту освященную воду церковь с древних времен называет великой Агиасмой, особой святыней. Святую воду, набранную на Крещение, хранят весь год, ею можно освятить дом, окропив каждый угол. Также советуют такую воду пить натощак, в частности во время болезней или жизненных испытаний.
Как и в Рождественский сочельник, в день перед Крещением необходимо соблюдать строгий пост. Накануне Богоявления многие верующие готовят постную кутью или сочиво.
Как и у любого большого праздника, в Крещение есть свои приметы и поверья. Если небо в Крещение чистое и звездное, то весна наступит рано, а погода летом будет сухая и жаркая. В то же время, звездное небо на Крещение говорит о том, что год будет спокойный, без особых потрясений.
Много снега в Крещение – хороший знак, ведь любая вода в этот день обладает исцеляющей силой. Так что, если на Крещение за окном валит снег, это к хорошему здоровью.
Если на Крещение слышно собачий лай, значит, будет в вашем доме достаток.
У славян на Крещение была примета. Незамужняя девушка в канун Крещения выходила во двор, и если ей на пути попадался молодой парень, то считалось, что свадьба будет скоро.