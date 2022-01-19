https://ru.sputnik.md/20220119/skandal-ukaz-teplo-shkola-ekonomiya-deti-48151668.html
Скандал из-за указа главы Минобразования: экономия на детях или разумное потребление
Скандал из-за указа главы Минобразования: экономия на детях или разумное потребление
В правительстве Молдовы поспорили из-за указа главы Минобразования об экономии тепла в школах и детсадах.
2022-01-19T19:01+0200
2022-01-19T19:01+0200
2022-01-19T19:01+0200
общество
в молдове
дети
указ
экономия
скандал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44415204_283:496:2793:1908_1920x0_80_0_0_2d6bf199cefa19c04f859a55ea27eb5a.jpg
КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. На заседании правительства Молдовы в среду возникли споры из-за распоряжения, подписанного главой Минобразования Анатолие Топалэ 18 января об экономии тепла в образовательных учреждениях.Глава (башкан) Гагаузии Ирина Влах обратилась к министру с просьбой объяснить, как именно должны поступить руководители учебных заведений, которые в первую очередь отвечают за образовательный процесс и "напрямую получают специальные трансферты на финансирование данного учреждения, в бюджете которого предусмотрена цена на газ до ее повышения".Также башкан Гагаузии отметила, что правительству следовало бы "поддержать бюджетные учреждения и увеличить им трансферты".В свою очередь, премьер Наталья Гаврилица сообщила, что "на прошлом заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение, что все госучреждения должны приложить усилия в процессе энергоэффективности"."Речь идет не только о школах или детских садах, а и о госучреждениях, в которых находятся центральные власти, и администрация второго уровня. Ни в коем случае речь не идет о действиях, которые подвергали бы опасности образовательный процесс… Думаю, что можно каждую субботу и воскресенье, когда нет большой необходимости, сделать температуру ниже", – сказала глава кабмина.Глава Минобразования также отметил, что подписанное им распоряжение основано на протоколе комиссии по ЧС от 11 января."Никто этим распоряжением не имел в виду, что в образовательных учреждениях должна быть низкая температура, и тем самым создан дискомфорт для учащихся или дидактических кадров. Наоборот, мы еще раз в особенной ситуации обращаем внимание, что траты государственных средств и эффективность при этом процессе необходима, и это должны брать в расчет все руководители госучреждений", – сказал Топалэ.Он также сообщил, что в последующие дни продолжит дискуссии с руководителями профильных учреждений о том, какие могут быть возможности экономии теплоэнергии и потребления газа.Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, в свою очередь, заявил, что снизить температуру можно не только в выходные дни, но и вечером, "когда детей нет в школах", и призвал не делать популистских заявлений.Влах, в свою очередь, подчеркнула, что не может быть и речи о популистских заявлениях, когда разговор идет о здоровье детей."Я попросила министра образования дать ясную, четкую и понятную инструкцию для руководителей образовательных учреждений, как действовать в соответствии с его указом", – пояснила Влах, добавив, что говорит о той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день.Премьер в ответ на это заявление сказала, что "реальная жизнь и здоровье детей – на первом плане".Глава Минфина Думитру Будянски, говоря о кризисной ситуации и связанном с ней росте цен и бюджете образовательных учреждений, сообщил, что Минфин следит "за финансовой ситуацией ежемесячно"."Это первый месяц 2022 года, когда оплачивается потребление за декабрь 2021 года. Как бы ни росли цены, они не выросли в 12 раз. Мы не можем ожидать, что те денежные перечисления, которые были на коммунальные услуги, закончатся сейчас, в январе. В конце месяца мы анализируем траты, которые были у всех единиц по этой статье расходов, и видим, какой есть резерв для оплаты данных услуг. Если у некоторых из них будет дефицит, мы вмешаемся", – сказал глава Минфина.Во вторник мэр Кишинева Ион Чебан опубликовал фотографию распоряжения министра образования, где, в частности, говорится о необходимости экономии энергоресурсов и тепла в учебных заведениях из-за сложившейся на рынке природного газа ситуации. Также в указе сказано о том, что счета за газ и отопление указанные учреждения должны оплачивать до 20 числа текущего месяца.Правительство Молдовы в среду приняло решение обратиться в парламент с предложением ввести в стране чрезвычайное положение в связи с ситуацией в энергетике сроком на 60 дней.Гаврилица 19 января сообщила, что ПАО "Газпром" прислало официальное письмо АО "Молдовагаз", предупредив об остановке поставок в Молдову природного газа при отсутствии оплаты по контракту до 20 января.
https://ru.sputnik.md/20220119/gavrilitsa-preodolenie-energokrizisa-ne-potrebuet-dopolnitelnykh-byudzhetnykh-raskhodov-48147439.html
https://ru.sputnik.md/20220119/moldovagaz-povyshenie-tarif-gaz-48147919.html
https://ru.sputnik.md/20220119/ekonomist-est-li-u-vlastey-moldovy-plan-po-vykhodu-iz-gazovogo-krizisa-48142836.html
https://ru.sputnik.md/20220119/ekspert-pochemu-dolzhen-sostoyatsya-vizit-premera-moldovy-gavrilitsy-v-moskvu---48136335.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Яна Захарова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_466:0:2514:2048_100x100_80_0_0_1eb6f8fdfe0a8502571d186d52dbe1bd.jpg
Яна Захарова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_466:0:2514:2048_100x100_80_0_0_1eb6f8fdfe0a8502571d186d52dbe1bd.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44415204_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3cc58d3d3c340db5c2b6cdd2aeb6fb05.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Яна Захарова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_466:0:2514:2048_100x100_80_0_0_1eb6f8fdfe0a8502571d186d52dbe1bd.jpg
в молдове, дети, указ, экономия, скандал
Скандал из-за указа главы Минобразования: экономия на детях или разумное потребление
В правительстве Молдовы поспорили из-за указа главы Минобразования об экономии тепла в школах и детсадах.
КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. На заседании правительства Молдовы в среду возникли споры из-за распоряжения, подписанного главой Минобразования Анатолие Топалэ 18 января об экономии тепла в образовательных учреждениях.
Глава (башкан) Гагаузии Ирина Влах обратилась к министру с просьбой объяснить, как именно должны поступить руководители учебных заведений, которые в первую очередь отвечают за образовательный процесс и "напрямую получают специальные трансферты на финансирование данного учреждения, в бюджете которого предусмотрена цена на газ до ее повышения".
"Мы издали это распоряжение, но не объяснили, как мы видим экономию. По сути, мы предлагаем экономить на здоровье наших детей. В этой связи, наверное, надо дать четкое разъяснение этому распоряжению. На уровне правительства следовало бы создать рабочую группу, которая бы проанализировала разницу, потому что цена на газ увеличилась на 240%. Мы никак не сможем экономить на бюджетных учреждениях, потому что ни у одного из них нет профицита в бюджете", – заявила Влах.
Также башкан Гагаузии отметила, что правительству следовало бы "поддержать бюджетные учреждения и увеличить им трансферты".
В свою очередь, премьер Наталья Гаврилица сообщила, что "на прошлом заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение, что все госучреждения должны приложить усилия в процессе энергоэффективности".
"Речь идет не только о школах или детских садах, а и о госучреждениях, в которых находятся центральные власти, и администрация второго уровня. Ни в коем случае речь не идет о действиях, которые подвергали бы опасности образовательный процесс… Думаю, что можно каждую субботу и воскресенье, когда нет большой необходимости, сделать температуру ниже", – сказала глава кабмина.
Глава Минобразования также отметил, что подписанное им распоряжение основано на протоколе комиссии по ЧС от 11 января.
"Никто этим распоряжением не имел в виду, что в образовательных учреждениях должна быть низкая температура, и тем самым создан дискомфорт для учащихся или дидактических кадров. Наоборот, мы еще раз в особенной ситуации обращаем внимание, что траты государственных средств и эффективность при этом процессе необходима, и это должны брать в расчет все руководители госучреждений", – сказал Топалэ.
Он также сообщил, что в последующие дни продолжит дискуссии с руководителями профильных учреждений о том, какие могут быть возможности экономии теплоэнергии и потребления газа.
"Подчеркиваю, что в учебных заведениях будет обеспечена температура и необходимые условия для того, чтобы образовательный процесс проходил нормально", – добавил Топалэ.
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, в свою очередь, заявил, что снизить температуру можно не только в выходные дни, но и вечером, "когда детей нет в школах", и призвал не делать популистских заявлений.
Влах, в свою очередь, подчеркнула, что не может быть и речи о популистских заявлениях, когда разговор идет о здоровье детей.
"Я попросила министра образования дать ясную, четкую и понятную инструкцию для руководителей образовательных учреждений, как действовать в соответствии с его указом", – пояснила Влах, добавив, что говорит о той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день.
Премьер в ответ на это заявление сказала, что "реальная жизнь и здоровье детей – на первом плане".
"Разумные действия, которые понятны любому руководителю. Директор школы, по-моему, тоже является разумным человеком, который понимает, что повысились цены, у нас кризис. Если можно вечером или в субботу-воскресенье немного снизить температуру, то это стоит делать. Если нет такой возможности, тогда нет. Мне кажется, каждый руководитель разумно, как простой человек, понимает, что нужно сделать. Мы уже говорили о том и согласны, что нужно смотреть за бюджетом, и мы повысим ассигнование, когда будет изменение бюджета, на базе того анализа, который проведем в следующие недели и месяцы", – сказала Гаврилица.
Глава Минфина Думитру Будянски, говоря о кризисной ситуации и связанном с ней росте цен и бюджете образовательных учреждений, сообщил, что Минфин следит "за финансовой ситуацией ежемесячно".
"Это первый месяц 2022 года, когда оплачивается потребление за декабрь 2021 года. Как бы ни росли цены, они не выросли в 12 раз. Мы не можем ожидать, что те денежные перечисления, которые были на коммунальные услуги, закончатся сейчас, в январе. В конце месяца мы анализируем траты, которые были у всех единиц по этой статье расходов, и видим, какой есть резерв для оплаты данных услуг. Если у некоторых из них будет дефицит, мы вмешаемся", – сказал глава Минфина.
Во вторник мэр Кишинева Ион Чебан опубликовал фотографию распоряжения министра образования, где, в частности, говорится о необходимости экономии энергоресурсов и тепла в учебных заведениях из-за сложившейся на рынке природного газа ситуации. Также в указе сказано о том, что счета за газ и отопление указанные учреждения должны оплачивать до 20 числа текущего месяца.
Правительство Молдовы в среду приняло решение обратиться в парламент с предложением ввести в стране чрезвычайное положение в связи с ситуацией в энергетике сроком на 60 дней.
Гаврилица 19 января сообщила, что ПАО "Газпром" прислало официальное письмо АО "Молдовагаз", предупредив об остановке поставок в Молдову природного газа при отсутствии оплаты по контракту до 20 января.