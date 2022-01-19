https://ru.sputnik.md/20220119/skandal-ukaz-teplo-shkola-ekonomiya-deti-48151668.html

Скандал из-за указа главы Минобразования: экономия на детях или разумное потребление

Скандал из-за указа главы Минобразования: экономия на детях или разумное потребление

В правительстве Молдовы поспорили из-за указа главы Минобразования об экономии тепла в школах и детсадах.

2022-01-19T19:01+0200

2022-01-19T19:01+0200

2022-01-19T19:01+0200

общество

в молдове

дети

указ

экономия

скандал

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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. На заседании правительства Молдовы в среду возникли споры из-за распоряжения, подписанного главой Минобразования Анатолие Топалэ 18 января об экономии тепла в образовательных учреждениях.Глава (башкан) Гагаузии Ирина Влах обратилась к министру с просьбой объяснить, как именно должны поступить руководители учебных заведений, которые в первую очередь отвечают за образовательный процесс и "напрямую получают специальные трансферты на финансирование данного учреждения, в бюджете которого предусмотрена цена на газ до ее повышения".Также башкан Гагаузии отметила, что правительству следовало бы "поддержать бюджетные учреждения и увеличить им трансферты".В свою очередь, премьер Наталья Гаврилица сообщила, что "на прошлом заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение, что все госучреждения должны приложить усилия в процессе энергоэффективности"."Речь идет не только о школах или детских садах, а и о госучреждениях, в которых находятся центральные власти, и администрация второго уровня. Ни в коем случае речь не идет о действиях, которые подвергали бы опасности образовательный процесс… Думаю, что можно каждую субботу и воскресенье, когда нет большой необходимости, сделать температуру ниже", – сказала глава кабмина.Глава Минобразования также отметил, что подписанное им распоряжение основано на протоколе комиссии по ЧС от 11 января."Никто этим распоряжением не имел в виду, что в образовательных учреждениях должна быть низкая температура, и тем самым создан дискомфорт для учащихся или дидактических кадров. Наоборот, мы еще раз в особенной ситуации обращаем внимание, что траты государственных средств и эффективность при этом процессе необходима, и это должны брать в расчет все руководители госучреждений", – сказал Топалэ.Он также сообщил, что в последующие дни продолжит дискуссии с руководителями профильных учреждений о том, какие могут быть возможности экономии теплоэнергии и потребления газа.Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, в свою очередь, заявил, что снизить температуру можно не только в выходные дни, но и вечером, "когда детей нет в школах", и призвал не делать популистских заявлений.Влах, в свою очередь, подчеркнула, что не может быть и речи о популистских заявлениях, когда разговор идет о здоровье детей."Я попросила министра образования дать ясную, четкую и понятную инструкцию для руководителей образовательных учреждений, как действовать в соответствии с его указом", – пояснила Влах, добавив, что говорит о той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день.Премьер в ответ на это заявление сказала, что "реальная жизнь и здоровье детей – на первом плане".Глава Минфина Думитру Будянски, говоря о кризисной ситуации и связанном с ней росте цен и бюджете образовательных учреждений, сообщил, что Минфин следит "за финансовой ситуацией ежемесячно"."Это первый месяц 2022 года, когда оплачивается потребление за декабрь 2021 года. Как бы ни росли цены, они не выросли в 12 раз. Мы не можем ожидать, что те денежные перечисления, которые были на коммунальные услуги, закончатся сейчас, в январе. В конце месяца мы анализируем траты, которые были у всех единиц по этой статье расходов, и видим, какой есть резерв для оплаты данных услуг. Если у некоторых из них будет дефицит, мы вмешаемся", – сказал глава Минфина.Во вторник мэр Кишинева Ион Чебан опубликовал фотографию распоряжения министра образования, где, в частности, говорится о необходимости экономии энергоресурсов и тепла в учебных заведениях из-за сложившейся на рынке природного газа ситуации. Также в указе сказано о том, что счета за газ и отопление указанные учреждения должны оплачивать до 20 числа текущего месяца.Правительство Молдовы в среду приняло решение обратиться в парламент с предложением ввести в стране чрезвычайное положение в связи с ситуацией в энергетике сроком на 60 дней.Гаврилица 19 января сообщила, что ПАО "Газпром" прислало официальное письмо АО "Молдовагаз", предупредив об остановке поставок в Молдову природного газа при отсутствии оплаты по контракту до 20 января.

https://ru.sputnik.md/20220119/gavrilitsa-preodolenie-energokrizisa-ne-potrebuet-dopolnitelnykh-byudzhetnykh-raskhodov-48147439.html

https://ru.sputnik.md/20220119/moldovagaz-povyshenie-tarif-gaz-48147919.html

https://ru.sputnik.md/20220119/ekonomist-est-li-u-vlastey-moldovy-plan-po-vykhodu-iz-gazovogo-krizisa-48142836.html

https://ru.sputnik.md/20220119/ekspert-pochemu-dolzhen-sostoyatsya-vizit-premera-moldovy-gavrilitsy-v-moskvu---48136335.html

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в молдове, дети, указ, экономия, скандал