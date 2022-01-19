https://ru.sputnik.md/20220119/spynu-rasskazal-skolko-moldovagaz-dolzhen-gazpromu-za-yanvar-48133525.html
Спыну рассказал, сколько "Молдовагаз" должен "Газпрому" за январь
Спыну рассказал, сколько "Молдовагаз" должен "Газпрому" за январь
АО "Молдовагаз" к 20 января не сможет оплатить газ за последние десять дней поставок.
2022-01-19T12:04+0200
2022-01-19T12:04+0200
2022-01-19T12:04+0200
газпром
молдовагаз
андрей спыну
общество
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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что Молдова выполняет все пункты протокола переговоров с "Газпромом" и своевременно рассчитывалась за текущее потребление.По словам Спыну, 38 миллионов долларов, которые "Молдовагаз" заплатит к 20 января, — это стоимость газа за 10 дней."Текущие выплаты производятся вовремя, речь идет всего о нескольких днях задержки", — говорит Спыну.Напомним, ПАО "Газпром" прислало официальное письмо АО "Молдовагазу", предупредив об остановке поставок в Молдову природного газа при отсутствии оплаты по контракту к 20 января.Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что предложит чрезвычайной комиссии в энергетике и парламенту Молдовы ввести режим ЧП в стране в связи с энергетическим кризисом.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.
https://ru.sputnik.md/20220119/moldova-chp-energetika-48128828.html
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газпром, молдовагаз, андрей спыну
Спыну рассказал, сколько "Молдовагаз" должен "Газпрому" за январь
АО "Молдовагаз" к 20 января не сможет оплатить газ за последние десять дней поставок.
КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что Молдова выполняет все пункты протокола переговоров с "Газпромом" и своевременно рассчитывалась за текущее потребление.
К 14 января потребление за декабрь было оплачено в полном объеме. Дополнительно к 20 января "Молдовагаз" должен оплатить 50% аванс за потребляемый газ в январе или около 63 миллионов долларов. Это аванс за текущий месяц. Из этой суммы "Молдовагаз" до завтра может оплатить 38 миллионов. Неоплаченная разница к 20 января составит 25 миллионов долларов.
Андрей Спыну
Министр регионального развития и инфраструктуры
По словам Спыну, 38 миллионов долларов, которые "Молдовагаз" заплатит к 20 января, — это стоимость газа за 10 дней.
"Текущие выплаты производятся вовремя, речь идет всего о нескольких днях задержки", — говорит Спыну.
Напомним, ПАО "Газпром" прислало официальное письмо АО "Молдовагазу", предупредив об остановке поставок в Молдову природного газа при отсутствии оплаты по контракту к 20 января.
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что предложит чрезвычайной комиссии в энергетике и парламенту Молдовы ввести режим ЧП в стране в связи с энергетическим кризисом.
Контракт с "Газпромом"
Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.
Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
"Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.
Проблемы с оплатой
Впервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.
Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.
В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.
Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.