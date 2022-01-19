https://ru.sputnik.md/20220119/sud-kiev-poroshenko-48142695.html
Суд Киева избрал меру пресечения для экс-президента Порошенко
Суд Киева избрал меру пресечения для экс-президента Порошенко
Печерский суд Киева избрал экс-президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства по делу о госизмене
2022-01-19T20:33+0200
2022-01-19T20:33+0200
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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Печерский суд Киева избрал экс-президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства по делу о госизмене, сообщает РИА Новости. "Суд постановил в удовлетворении ходатайства (прокуратуры. – Ред.) отказать. Применить к Порошенко… меру пресечения в виде личного обязательства", – сказал судья Алексей Соколов.При этом экс-президент Украины должен будет сдать паспорта для выезда за границу и обязаться прибывать к следователю и в суд по первому требованию.Сам Порошенко заявил, что изъятие паспортов препятствует его политической деятельности и он намерен обжаловать меру пресечения в апелляционном суде.Петр Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. На заседании, прошедшем в понедельник, 17 января, прокуратура требовала арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов.
https://ru.sputnik.md/20220106/sud-arest-imuschestvo-poroshenko-47827781.html
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в мире, украина, петр порошенко
Суд Киева избрал меру пресечения для экс-президента Порошенко
20:33 19.01.2022 (обновлено: 20:44 19.01.2022)
Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит по делу о госизмене.
КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik.
Печерский суд Киева избрал экс-президенту Украины Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства по делу о госизмене, сообщает РИА Новости
.
"Суд постановил в удовлетворении ходатайства (прокуратуры. – Ред.) отказать. Применить к Порошенко… меру пресечения в виде личного обязательства", – сказал судья Алексей Соколов.
При этом экс-президент Украины должен будет сдать паспорта для выезда за границу и обязаться прибывать к следователю и в суд по первому требованию.
Сам Порошенко заявил, что изъятие паспортов препятствует его политической деятельности и он намерен обжаловать меру пресечения в апелляционном суде.
Петр Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. На заседании, прошедшем в понедельник, 17 января, прокуратура требовала арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов.