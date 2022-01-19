Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220119/toplivo-nare-tseny-48134858.html
Топливо продолжает дорожать: НАРЭ публикует цены на четверг
Топливо продолжает дорожать: НАРЭ публикует цены на четверг
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на четверг
2022-01-19T12:32+0200
2022-01-19T12:32+0200
общество
топливо
нарэ
бензин
дизель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2011/44/20114464_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7a6ed654ef9d58dbadc1bd4fbce85568.jpg
КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 20 января.Так, цена на 95-й бензин повысится на 11 банов, до 22,33 лея за литр.Цена на дизтопливо вырастет на 16 банов, до 19,30 лея за литр.С начала года литр бензина подорожал на 85 банов, дизтопливо – на 63 бана. Как объяснили в НАРЭ, рост цен на нефтепродукты вызван глобальным ростом цен и тем, что с 1 января 2022-го повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Светлана Маркова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg
Светлана Маркова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2011/44/20114464_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_631dbc476dfe5d783ea19762e5aa2897.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
топливо, нарэ, бензин, дизель

Топливо продолжает дорожать: НАРЭ публикует цены на четверг

12:32 19.01.2022
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПовышение цен на бензин
Повышение цен на бензин - Sputnik Молдова, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Валерий Мельников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Светлана Маркова - Sputnik Молдова
Светлана Маркова
Все материалы
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены.
КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 20 января.
Так, цена на 95-й бензин повысится на 11 банов, до 22,33 лея за литр.
Цена на дизтопливо вырастет на 16 банов, до 19,30 лея за литр.
С начала года литр бензина подорожал на 85 банов, дизтопливо – на 63 бана. Как объяснили в НАРЭ, рост цен на нефтепродукты вызван глобальным ростом цен и тем, что с 1 января 2022-го повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы.
В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:00Гинцбург: нельзя однозначно считать "омикрон" более легким вариантом
12:32Топливо продолжает дорожать: НАРЭ публикует цены на четверг
12:09В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками газа в Молдову
12:04Спыну рассказал, сколько "Молдовагаз" должен "Газпрому" за январь
11:46Биография Олега Серебряна
11:16Премьер-министр Молдовы потребует ввести в стране ЧП в энергетике
11:11Гаврилица: "Газпром" предупредил об остановке поставок газа при отсутствии оплаты
10:59Албот вышел в третий круг Australian Open и повторил личный рекорд
10:47Глава "Молдовагаза" объяснил, почему банки отказывают компании в кредите
10:33Рейсовый автобус из Бухареста загорелся прямо на трассе
10:06Новый вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян принес присягу
09:58Где в Кишиневе 19 января находятся мобильные пункты вакцинации
09:30ВОЗ: необходимость бустерной вакцины для здоровых детей научно не подтверждена
09:00Крылов: "честные люди" от PAS – кто они
08:50Мир за сутки: работа для Меркель, пожар на нефтепроводе и ситуация с COVID
08:30Спасет ли Молдову от "газового кошмара" ее правительство
08:00Чуря: объединятся ли молдавские левые и правые в борьбе с PAS
07:30Цены на картофель в Молдове выросли на 50% за год
07:00Самый точный прогноз погоды: порывистый ветер и похолодание
00:01Погодные рекорды Молдовы 19 января