https://ru.sputnik.md/20220119/toplivo-nare-tseny-48134858.html
Топливо продолжает дорожать: НАРЭ публикует цены на четверг
Топливо продолжает дорожать: НАРЭ публикует цены на четверг
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на четверг
2022-01-19T12:32+0200
2022-01-19T12:32+0200
2022-01-19T12:32+0200
общество
топливо
нарэ
бензин
дизель
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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 20 января.Так, цена на 95-й бензин повысится на 11 банов, до 22,33 лея за литр.Цена на дизтопливо вырастет на 16 банов, до 19,30 лея за литр.С начала года литр бензина подорожал на 85 банов, дизтопливо – на 63 бана. Как объяснили в НАРЭ, рост цен на нефтепродукты вызван глобальным ростом цен и тем, что с 1 января 2022-го повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
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Светлана Маркова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Светлана Маркова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg
топливо, нарэ, бензин, дизель
Топливо продолжает дорожать: НАРЭ публикует цены на четверг
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены.
КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в среду новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 20 января.
Так, цена на 95-й бензин повысится на 11 банов, до 22,33 лея за литр.
Цена на дизтопливо вырастет на 16 банов, до 19,30 лея за литр.
С начала года литр бензина подорожал на 85 банов, дизтопливо – на 63 бана. Как объяснили в НАРЭ, рост цен на нефтепродукты вызван глобальным ростом цен и тем, что с 1 января 2022-го повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы.
В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.