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https://ru.sputnik.md/20220119/tseny-na-kartofel-v-moldove-vyrosli-na-50-za-god-48120496.html
Цены на картофель в Молдове выросли на 50% за год
Цены на картофель в Молдове выросли на 50% за год
Ситуация на рынке картофеля в регионе стабилизировалась после массивного импорта из азиатских стран в первой половине сезона.
2022-01-19T07:30+0200
2022-01-19T07:30+0200
цена
картофель
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КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. По информации аналитиков портала EastFruit в Грузии и Молдове за год произошел 50-процентный рост цен на картофель. Обе страны стали экспортерами картофеля в сезоне 2021/22, что и позволило несколько повысить цены.Однако, как отмечают в EastFruit, если посмотреть на абсолютный уровень цен, то окажется, что в Молдове картофель по-прежнему стоит сравнительно дешево.Лидером по относительном приросту цены на картофель стала Польша. Однако в прошлом году ситуация с картофелем в Польше была очень сложной – локдауны и закрытие ресторанов и отелей привели к остановке заводов по переработке картофеля на картофель фри, что привело к падению цены до критически низкого уровня. Поэтому база для сравнения была слишком низкой и такая цифра на должна никого удивлять. Даже при столь, казалось бы резком росте цены на картофель в Польше за год, она сейчас находится на более низком уровне, чем в "доковидные" годы в этот же период.А вот динамика цен для других стран действительно показательна. Цены в Украине, где есть проблемы с качеством картофеля и временной невозможностью экспорта его даже в Белоруссию, сейчас ниже прошлогодних на 36%. И этом при том, что во всех соседних странах цены за год выросли довольно существенно. Белоруссия же является лидером по росту цен в регионе – сейчас картофель здесь продаётся в среднем на 60% дороже, чем годом ранее.А вот Россия смогла стабилизировать ситуацию масштабным импортом, в том числе и из Ирана. Поэтому картофель в РФ стоит в среднем в полтора раза дороже, чем в это же время 2021 года.
https://ru.sputnik.md/20211113/tseny-na-kartofel-moldove-mogut-vyrasti-dva-raza-do-kontsa-goda-46376162.html
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Евгений Чебан
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цена, картофель

Цены на картофель в Молдове выросли на 50% за год

07:30 19.01.2022
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУрожай картофеля, архивное фото
Урожай картофеля, архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Павел Лисицын
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Ситуация на рынке картофеля в регионе стабилизировалась после массивного импорта из азиатских стран в первой половине сезона.
КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. По информации аналитиков портала EastFruit в Грузии и Молдове за год произошел 50-процентный рост цен на картофель. Обе страны стали экспортерами картофеля в сезоне 2021/22, что и позволило несколько повысить цены.
Однако, как отмечают в EastFruit, если посмотреть на абсолютный уровень цен, то окажется, что в Молдове картофель по-прежнему стоит сравнительно дешево.

"Молдова может импортировать продукцию из Украины, где цены катастрофически низкие и вообще самые низкие среди всех стран региона. Также рядом находится Польша, где цены тоже сравнительно невысоки – всего лишь на два цента США выше, чем в Украине", - говорится в сообщении портала.

Лидером по относительном приросту цены на картофель стала Польша. Однако в прошлом году ситуация с картофелем в Польше была очень сложной – локдауны и закрытие ресторанов и отелей привели к остановке заводов по переработке картофеля на картофель фри, что привело к падению цены до критически низкого уровня. Поэтому база для сравнения была слишком низкой и такая цифра на должна никого удивлять. Даже при столь, казалось бы резком росте цены на картофель в Польше за год, она сейчас находится на более низком уровне, чем в "доковидные" годы в этот же период.
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А вот динамика цен для других стран действительно показательна. Цены в Украине, где есть проблемы с качеством картофеля и временной невозможностью экспорта его даже в Белоруссию, сейчас ниже прошлогодних на 36%. И этом при том, что во всех соседних странах цены за год выросли довольно существенно. Белоруссия же является лидером по росту цен в регионе – сейчас картофель здесь продаётся в среднем на 60% дороже, чем годом ранее.
А вот Россия смогла стабилизировать ситуацию масштабным импортом, в том числе и из Ирана. Поэтому картофель в РФ стоит в среднем в полтора раза дороже, чем в это же время 2021 года.
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