https://ru.sputnik.md/20220119/v-kremle-prokommentirovali-situatsiyu-s-postavkami-gaza-v-moldovu-48133903.html

В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками газа в Молдову

В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками газа в Молдову

Ситуация между "Газпромом" и Молдовой является исключительно коммерческой, газ не могут отдавать бесплатно

2022-01-19T12:09+0200

2022-01-19T12:09+0200

2022-01-19T12:31+0200

россия

молдова

"газпром"

газ

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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Ситуация между "Газпромом" и Молдовой является исключительно коммерческой, газ не могут отдавать бесплатно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.Ранее ПАО "Газпром" прислало официальное письмо АО "Молдовагаз", предупредив об остановке поставок в Молдову природного газа при отсутствии оплаты по контракту к 20 января."У "Газпрома" есть договорные обязательства с покупателями газа, контрактные обязательства, есть определенная сумма, которую нужно выплачивать, и, разумеется, "Газпром" как компания… должен продавать товар и получать за это деньги. Он не может отдавать товар бесплатно. Потому это скорее коммерческий вопрос. И здесь мы рекомендовали бы все-таки справиться в самом "Газпроме", как обстоят сейчас дела", – сказал Песков журналистам.Отвечая на вопрос журналистов, не считают ли в Кремле, что ситуация с поставками газа в Молдову вышла за рамки коммерческих договоренностей, Песков отметил, что "никакого двойного дна нет".Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.

https://ru.sputnik.md/20220119/moldova-chp-energetika-48128828.html

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