https://ru.sputnik.md/20220119/v-nare-obyasnili-rekordnye-tseny-na-toplivo-v-moldove-48137159.html
В НАРЭ объяснили рекордные цены на топливо в Молдове
В НАРЭ объяснили рекордные цены на топливо в Молдове
Цена бензина А-95 достигла 19 января 22,33 леев за литр. Дизельное топливо стоит 19,30 леев за литр.
2022-01-19T13:46+0200
2022-01-19T13:46+0200
2022-01-19T13:46+0200
нарэ
цены на бензин
общество
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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений, сообщают в Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ).По информации агентства, в среду, 19 января, цена на нефть марки Brent выросла до 89,05 доллара за баррель, достигнув максимального уровня с 2014 года. Такой же максимальный уровень за последние семь лет зафиксирован в котировках Platts на бензин и дизельное топливо.С начала года литр бензина подорожал на 85 банов, дизтоплива – на 63 бана. Как объяснили в НАРЭ, рост цен на нефтепродукты вызван глобальным ростом цен и тем, что с 1 января 2022-го повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
https://ru.sputnik.md/20211011/dorogoy-gaz-provotsiruet-rost-tsen-na-neft-45415124.html
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
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нарэ, цены на бензин
В НАРЭ объяснили рекордные цены на топливо в Молдове
Цена бензина А-95 достигла 19 января 22,33 лея за литр. Дизельное топливо стоит 19,30 лея за литр.
КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений, сообщают в Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ).
По информации агентства, в среду, 19 января, цена на нефть марки Brent выросла до 89,05 доллара за баррель, достигнув максимального уровня с 2014 года. Такой же максимальный уровень за последние семь лет зафиксирован в котировках Platts на бензин и дизельное топливо.
"Национальное агентство по регулированию в энергетике стремится к тому, чтобы цены на основные нефтепродукты стандартного типа были справедливыми, точно отражающими события на международном рынке как в периоды роста, так и падения котировок", - заверили в НАРЭ.
С начала года литр бензина подорожал на 85 банов, дизтоплива – на 63 бана. Как объяснили в НАРЭ, рост цен на нефтепродукты вызван глобальным ростом цен и тем, что с 1 января 2022-го повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы.
В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.