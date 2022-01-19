https://ru.sputnik.md/20220119/v-nare-obyasnili-rekordnye-tseny-na-toplivo-v-moldove-48137159.html

В НАРЭ объяснили рекордные цены на топливо в Молдове

В НАРЭ объяснили рекордные цены на топливо в Молдове

Цена бензина А-95 достигла 19 января 22,33 леев за литр. Дизельное топливо стоит 19,30 леев за литр.

2022-01-19T13:46+0200

2022-01-19T13:46+0200

2022-01-19T13:46+0200

нарэ

цены на бензин

общество

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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений, сообщают в Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ).По информации агентства, в среду, 19 января, цена на нефть марки Brent выросла до 89,05 доллара за баррель, достигнув максимального уровня с 2014 года. Такой же максимальный уровень за последние семь лет зафиксирован в котировках Platts на бензин и дизельное топливо.С начала года литр бензина подорожал на 85 банов, дизтоплива – на 63 бана. Как объяснили в НАРЭ, рост цен на нефтепродукты вызван глобальным ростом цен и тем, что с 1 января 2022-го повышены ставки акцизов, предусмотренные Налоговым кодексом Молдовы.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.

https://ru.sputnik.md/20211011/dorogoy-gaz-provotsiruet-rost-tsen-na-neft-45415124.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

нарэ, цены на бензин