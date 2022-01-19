https://ru.sputnik.md/20220119/vlasti-ogranichit-dostup-zakrytye-pomescheniya-covid-sertifikat-48151311.html

Власти планируют ограничить доступ в закрытые помещения без COVID-сертификата

Власти планируют ограничить доступ в закрытые помещения без COVID-сертификата

Для того чтобы попасть во все закрытые общественные пространства, за исключением социально-значимых, необходимо будет предъявить covid-сертификат.

2022-01-19T17:56+0200

2022-01-19T17:56+0200

2022-01-19T19:27+0200

ограничения

наталья гаврилица

коронавирус

в молдове

сертификат

власти

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КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия в области здравоохранения планирует ограничить доступ во все закрытые общественные помещения, кроме социально значимых. На этой неделе состоится заседание комиссии НЧКОЗ, на котором планируется принять соответствующее решение, заявила во время пресс-конференции премьер Наталья Гаврилица.Отметим, по данным Минздрава с 10 по 16 января 2022 года в Молдове было зарегистрировано 8686 случаев заболевания COVID-19, из них 1182 - в Приднестровье. Заболеваемость составила 233 случая на 100 000 населения, что составляет рост примерно на 135% по сравнению с первой неделей 2022 года и примерно на 241% по сравнению с прошлым месяцем.Процесс вакцинации против COVID-19В период с 10 по 16 января было вакцинировано 40 737 человек, что на 25% больше, чем в первую неделю 2022 года, и примерно на 19% по сравнению с предыдущим месяцем. Бустерную дозу получили 109 162 человека.Национальный охват одной дозой составляет около 30%, а полной схемой - около 29%, всего введено 1 839 613 доз вакцины.Самый высокий уровень вакцинации по полной схеме зарегистрирован в муниципии Кишинев - 43% и Сороках - 32%, а самый низкий охват вакцинацией отмечается в АТО Гагаузия - 18%, Сынжерей и Леова -19%.

https://ru.sputnik.md/20220116/pevitsa-monetochka-zabolela-koronavirusom-48063329.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

ограничения, наталья гаврилица, в молдове, сертификат, власти