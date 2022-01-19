https://ru.sputnik.md/20220119/voz-busternaya-vaktsina-48127042.html

ВОЗ: необходимость бустерной вакцины для здоровых научно не подтверждена

ВОЗ: необходимость бустерной вакцины для здоровых научно не подтверждена

Всемирная организация здравоохранения обсудит на этой неделе распределение бустерных доз вакцин в рамках заседания экспертной группы.

2022-01-19T09:30+0200

2022-01-19T09:30+0200

2022-01-19T09:34+0200

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всемирная организация здравоохранения

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КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Научные данные пока не подтверждают необходимость проведения бустерной вакцинации от COVID-19 для здоровых людей. Об этом заявила научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, сообщает РИА Новости.Она также отметила, что вопрос о распределении бустерных доз среди населения будет обсуждаться на этой неделе в ходе чрезвычайного заседания экспертной группы ВОЗ по иммунизации.

https://ru.sputnik.md/20220118/moldova-polnaea-vaktsinatsia-million-48122984.html

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в мире, воз, всемирная организация здравоохранения