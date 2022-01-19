https://ru.sputnik.md/20220119/voz-busternaya-vaktsina-48127042.html
ВОЗ: необходимость бустерной вакцины для здоровых научно не подтверждена
ВОЗ: необходимость бустерной вакцины для здоровых научно не подтверждена
Всемирная организация здравоохранения обсудит на этой неделе распределение бустерных доз вакцин в рамках заседания экспертной группы.
2022-01-19T09:30+0200
2022-01-19T09:30+0200
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КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik. Научные данные пока не подтверждают необходимость проведения бустерной вакцинации от COVID-19 для здоровых людей. Об этом заявила научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, сообщает РИА Новости.Она также отметила, что вопрос о распределении бустерных доз среди населения будет обсуждаться на этой неделе в ходе чрезвычайного заседания экспертной группы ВОЗ по иммунизации.
https://ru.sputnik.md/20220118/moldova-polnaea-vaktsinatsia-million-48122984.html
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в мире, воз, всемирная организация здравоохранения
ВОЗ: необходимость бустерной вакцины для здоровых научно не подтверждена
09:30 19.01.2022 (обновлено: 09:34 19.01.2022)
Всемирная организация здравоохранения обсудит на этой неделе распределение бустерных доз вакцин в рамках заседания экспертной группы.
КИШИНЕВ, 18 янв – Sputnik.
Научные данные пока не подтверждают необходимость проведения бустерной вакцинации от COVID-19 для здоровых людей. Об этом заявила научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, сообщает РИА Новости
.
"Нет никакого научного подтверждения, что здоровые взрослые люди и здоровые дети нуждаются в бустерных дозах", – сказала она.
Она также отметила, что вопрос о распределении бустерных доз среди населения будет обсуждаться на этой неделе в ходе чрезвычайного заседания экспертной группы ВОЗ по иммунизации.