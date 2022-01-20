https://ru.sputnik.md/20220120/avstriya-vvodit-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-frantsiya-covid-propuska-48192483.html

Австрия вводит обязательную вакцинацию, Франция - COVID-пропуска

Австрия вводит обязательную вакцинацию, Франция - COVID-пропуска

Закон об обязательной вакцинации от коронавируса вступит в силу в Австрии уже с февраля.

2022-01-20T23:50+0200

2022-01-20T23:50+0200

2022-01-20T23:50+0200

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КИШИНЕВ, 20 янв - Sputnik. За введение обязательной вакцинации от коронавируса с февраля проголосовал в четверг Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента), передает РИА Новости.В поддержку законопроекта в третьем чтении проголосовало подавляющее большинство.Закон об обязательной вакцинации вступит в силу 1 февраля 2022 года и будет действовать для лиц от 18 лет, зарегистрированных в Австрии. До 15 марта прививку должны получить те, кто пока не вакцинировался. Уведомление этой категории граждан власти будут рассылать по почте. С 15 марта соблюдение обязательства будет контролироваться, за нарушение предусмотрен штраф в размере до 600 евро, максимальный размер штрафа в течение года может составлять до 3,6 тысячи евро.Под исключение попадают лица до 18 лет, беременные женщины, лица, для которых вакцинация может быть сопряжена с рисками здоровью. В случае с переболевшими исключение действует в течение 180 дней после положительного теста на COVID-19.Франция вводит ковид-пропускаС 24 января во Франции будут введены вакцинные пропуска, об этом сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс."Вакцинные пропуска будут введены со следующего понедельника", - цитирует Кастекса РИа Новости.Для получение вакцинного пропуска все французы старше 16 лет должны должны будут пройти полный цикл прививки. Без вакцинного пропуска невозможно будет попасть в рестораны, кафе, театры, кино, поезда дальнего следования. Подростки в возрасте от 12 до 15 лет могут попасть в эти места, лишь имея отрицательный результат теста на COVID-19, отметил Кастекс.Без вакцинного паспорта, но с отрицательным тестом на коронавирус можно будет попасть в медучреждения, дома престарелых.Кастекс также отметил, что вакцинные пропуска могут отменить, если эпидситуация во Франции улучшится.Премьер сообщил также, что с 24 января во Франции подросткам 12-17 лет начнут делать бустерную прививку от коронавируса.Шестнадцатого января парламент Франции в окончательном чтении принял законопроект о введении вакцинных пропусков. Ожидается, что свое мнение по поводу этого документа еще должен высказать Конституционный совет Франции.Карантин в школах Израиля отменяется, учащиеся будут делать тестыКак сообщил Минздрав Израиля, страна меняет свою антикоронавирусную политику в области образования: если в классах будут заразившиеся, все ученики будут выполнять по два теста в неделю, карантина не будет."Новая политика в связи со штаммом "Омикрон" будет проводиться в системе образования: с 27 января 22 года все учащиеся в системе образования вернутся к обычному обучению, при этом выполняя два теста на антиген в неделю", - говорится в сообщении ведомства, его цитирует РИА Новости.Дети, получившие положительный результат теста на антиген, будут отстранены от занятий, остальных школьников допустят к урокам. Дети, у которых будет выявлен коронавирус, смогут вернуться к занятиям по окончании пятидневного карантина в случае отрицательных тестов на четвёртый и пятый день карантина.Бесплатные наборы для домашних тестов все ученики средних школ и воспитанники детских садов получат от администрации учебных заведений.

https://ru.sputnik.md/20211130/otkaz-ot-vaktsinatsii-avstrii-budut-shtrafovat-7-200-evro-smi-46821921.html

https://ru.sputnik.md/20220108/turist-sputnik-v-vezd-izrail-47859636.html

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