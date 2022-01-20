Коронавирус
Австрия вводит обязательную вакцинацию, Франция - COVID-пропуска
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Закон об обязательной вакцинации от коронавируса вступит в силу в Австрии уже с февраля.
КИШИНЕВ, 20 янв - Sputnik. За введение обязательной вакцинации от коронавируса с февраля проголосовал в четверг Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента), передает РИА Новости.
В поддержку законопроекта в третьем чтении проголосовало подавляющее большинство.
В поддержку законопроекта в третьем чтении проголосовало подавляющее большинство.
Закон об обязательной вакцинации вступит в силу 1 февраля 2022 года и будет действовать для лиц от 18 лет, зарегистрированных в Австрии. До 15 марта прививку должны получить те, кто пока не вакцинировался. Уведомление этой категории граждан власти будут рассылать по почте.
С 15 марта соблюдение обязательства будет контролироваться, за нарушение предусмотрен штраф в размере до 600 евро, максимальный размер штрафа в течение года может составлять до 3,6 тысячи евро.
Под исключение попадают лица до 18 лет, беременные женщины, лица, для которых вакцинация может быть сопряжена с рисками здоровью. В случае с переболевшими исключение действует в течение 180 дней после положительного теста на COVID-19.
Под исключение попадают лица до 18 лет, беременные женщины, лица, для которых вакцинация может быть сопряжена с рисками здоровью. В случае с переболевшими исключение действует в течение 180 дней после положительного теста на COVID-19.
Франция вводит ковид-пропуска
С 24 января во Франции будут введены вакцинные пропуска, об этом сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс.
"Вакцинные пропуска будут введены со следующего понедельника", - цитирует Кастекса РИа Новости.
Для получение вакцинного пропуска все французы старше 16 лет должны должны будут пройти полный цикл прививки. Без вакцинного пропуска невозможно будет попасть в рестораны, кафе, театры, кино, поезда дальнего следования. Подростки в возрасте от 12 до 15 лет могут попасть в эти места, лишь имея отрицательный результат теста на COVID-19, отметил Кастекс.
Без вакцинного паспорта, но с отрицательным тестом на коронавирус можно будет попасть в медучреждения, дома престарелых.
"Вакцинные пропуска будут введены со следующего понедельника", - цитирует Кастекса РИа Новости.
Для получение вакцинного пропуска все французы старше 16 лет должны должны будут пройти полный цикл прививки. Без вакцинного пропуска невозможно будет попасть в рестораны, кафе, театры, кино, поезда дальнего следования. Подростки в возрасте от 12 до 15 лет могут попасть в эти места, лишь имея отрицательный результат теста на COVID-19, отметил Кастекс.
Без вакцинного паспорта, но с отрицательным тестом на коронавирус можно будет попасть в медучреждения, дома престарелых.
30 ноября 2021, 12:45
Кастекс также отметил, что вакцинные пропуска могут отменить, если эпидситуация во Франции улучшится.
Премьер сообщил также, что с 24 января во Франции подросткам 12-17 лет начнут делать бустерную прививку от коронавируса.
Шестнадцатого января парламент Франции в окончательном чтении принял законопроект о введении вакцинных пропусков. Ожидается, что свое мнение по поводу этого документа еще должен высказать Конституционный совет Франции.
Премьер сообщил также, что с 24 января во Франции подросткам 12-17 лет начнут делать бустерную прививку от коронавируса.
Шестнадцатого января парламент Франции в окончательном чтении принял законопроект о введении вакцинных пропусков. Ожидается, что свое мнение по поводу этого документа еще должен высказать Конституционный совет Франции.
Карантин в школах Израиля отменяется, учащиеся будут делать тесты
Как сообщил Минздрав Израиля, страна меняет свою антикоронавирусную политику в области образования: если в классах будут заразившиеся, все ученики будут выполнять по два теста в неделю, карантина не будет.
"Новая политика в связи со штаммом "Омикрон" будет проводиться в системе образования: с 27 января 22 года все учащиеся в системе образования вернутся к обычному обучению, при этом выполняя два теста на антиген в неделю", - говорится в сообщении ведомства, его цитирует РИА Новости.
Дети, получившие положительный результат теста на антиген, будут отстранены от занятий, остальных школьников допустят к урокам. Дети, у которых будет выявлен коронавирус, смогут вернуться к занятиям по окончании пятидневного карантина в случае отрицательных тестов на четвёртый и пятый день карантина.
Бесплатные наборы для домашних тестов все ученики средних школ и воспитанники детских садов получат от администрации учебных заведений.
Бесплатные наборы для домашних тестов все ученики средних школ и воспитанники детских садов получат от администрации учебных заведений.