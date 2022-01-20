https://ru.sputnik.md/20220120/benzin-diztoplivo-nare-tseny-48170106.html
Бензин и дизтопливо продолжают дорожать: НАРЭ публикует цены на пятницу
Бензин и дизтопливо продолжают дорожать: НАРЭ публикует цены на пятницу
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены в пятницу.
2022-01-20T11:52+0200
2022-01-20T11:52+0200
2022-01-20T11:52+0200
общество
молдова
цены на топливо
нарэ
бензин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/16/44955402_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_34d8cf6039037a69be7da7f3bf4a5e19.jpg
КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 21 января.Так, цена на 95-й бензин повысится на 11 банов, до 22,44 лея за литр.Цена на дизтопливо вырастет на 13 банов, до 19,43 лея за литр.Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
https://ru.sputnik.md/20220119/v-nare-obyasnili-rekordnye-tseny-na-toplivo-v-moldove-48137159.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/16/44955402_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b88f1af95e0d827878638075e30ab20b.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
молдова, цены на топливо, нарэ, бензин
Бензин и дизтопливо продолжают дорожать: НАРЭ публикует цены на пятницу
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены.
КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 21 января.
Так, цена на 95-й бензин повысится на 11 банов, до 22,44 лея за литр.
Цена на дизтопливо вырастет на 13 банов, до 19,43 лея за литр.
Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.
В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.