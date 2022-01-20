https://ru.sputnik.md/20220120/benzin-diztoplivo-nare-tseny-48170106.html

Бензин и дизтопливо продолжают дорожать: НАРЭ публикует цены на пятницу

Бензин и дизтопливо продолжают дорожать: НАРЭ публикует цены на пятницу

Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены в пятницу.

2022-01-20T11:52+0200

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2022-01-20T11:52+0200

общество

молдова

цены на топливо

нарэ

бензин

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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 21 января.Так, цена на 95-й бензин повысится на 11 банов, до 22,44 лея за литр.Цена на дизтопливо вырастет на 13 банов, до 19,43 лея за литр.Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.

https://ru.sputnik.md/20220119/v-nare-obyasnili-rekordnye-tseny-na-toplivo-v-moldove-48137159.html

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2022

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

молдова, цены на топливо, нарэ, бензин