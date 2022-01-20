https://ru.sputnik.md/20220120/cheban-peresmotr-tarif-48174110.html

Чебан: нам остается только требовать пересмотра тарифа

Чебан: нам остается только требовать пересмотра тарифа

По словам главы АО “Молдовагаз”, компания работает в убыток.

2022-01-20T13:15+0200

2022-01-20T13:15+0200

2022-01-20T13:16+0200

тариф

молдовагаз

общество

вадим чебан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0a/46301284_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5374c8b9fb413cde4acf355482f118e.jpg

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. АО "Молдовагаз" продает газ потребителям себе в убыток и вынуждена искать коммерческие решения для преодоления кризисной ситуации. Таким решением может быть обращение к Национальному агентству по регулированию в энергетике (НАРЭ) с просьбой пересмотреть тариф. Об этом в своем телеграм-канале написал глава правления "Молдовагаза" Вадим Чебан.По словам руководителя компании, АО "Молдовагаз" покупает у поставщика природный газ по 647 долларов США за тысячу кубометров, а продает потребителям (в том числе, промышленным) по 430.Исходя из коммерческих соображений, по словам главы правления АО "Молдовагаз", для преодоления проблемы необходимо искать также исключительно коммерческие решения.В среду, 19 января, вице-премьер Андрей Спыну заявил, что "Молдовагаз" заканчивает подсчеты и в ближайшие дни обратится в НАРЭ с просьбой повысить действующий тариф на газ.Парламент Молдовы ввел в стране ЧП в связи с ситуацией в энергетическом секторе.Представляя проект постановления о введении чрезвычайного положения, премьер Наталья Гаврилица заявила, что благодаря режиму ЧП, правительство сможет дать АО "Молдовагаз" отсрочку по выплате НДС в бюджет и выплатить авансом компенсации за природный газ для населения. По словам премьер-министра этих мер будет достаточно, чтобы "Молдовагаз" в срочном порядке заплатил "Газпрому" за текущее потребление в январе.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября 2021 года договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.В январе 2022 года у "Молдовагаза" возникли проблемы с оплатой аванса за потребленный газ. Власти страны объявили о готовности ввести режим ЧП в энергетике.

https://ru.sputnik.md/20220120/v-moldove-vvedeno-chrezvychaynoe-polozhenie-48164942.html

https://ru.sputnik.md/20220119/dlya-chego-moldova-vvodit-rezhim-chp-v-energetike--kommentarii-ekspertov-48155897.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

тариф, молдовагаз, вадим чебан