https://ru.sputnik.md/20220120/deputat-parlament-moldova-covid-48164135.html

У шести депутатов парламента Молдовы подтвержден COVID

У шести депутатов парламента Молдовы подтвержден COVID

Спикер также призвал непривитых депутатов сделать прививку в медицинском кабинете парламента.

2022-01-20T09:31+0200

2022-01-20T09:31+0200

2022-01-20T09:35+0200

парламент

в молдове

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/12/46520048_0:111:2121:1304_1920x0_80_0_0_944f99cfdf41beda4be91bb1bcf31cba.jpg

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. У шести депутатов парламента выявлен COVID, часть из них госпитализированы. Об этом во время заседание парламента заявил спикер Игорь Гросу.Спикер также объявил, что депутаты могут сделать прививку 21 января в медицинском кабинете парламента.Напомним, по данным Минздрава с 10 по 16 января 2022 года в Молдове было зарегистрировано 8686 случаев COVID-19, из них 1182 – в Приднестровье. Заболеваемость составила 233 случая на 100 000 населения, что составляет рост примерно на 135% по сравнению с первой неделей 2022 года и примерно на 241% по сравнению с прошлым месяцем.Национальная чрезвычайная комиссия в области здравоохранения планирует ограничить доступ во все закрытые общественные помещения, кроме социально значимых.

https://ru.sputnik.md/20220119/vlasti-ogranichit-dostup-zakrytye-pomescheniya-covid-sertifikat-48151311.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

парламент, в молдове, молдова