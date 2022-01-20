https://ru.sputnik.md/20220120/deputat-parlament-moldova-covid-48164135.html
У шести депутатов парламента Молдовы подтвержден COVID
У шести депутатов парламента Молдовы подтвержден COVID
Спикер также призвал непривитых депутатов сделать прививку в медицинском кабинете парламента.
2022-01-20T09:31+0200
2022-01-20T09:31+0200
2022-01-20T09:35+0200
парламент
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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. У шести депутатов парламента выявлен COVID, часть из них госпитализированы. Об этом во время заседание парламента заявил спикер Игорь Гросу.Спикер также объявил, что депутаты могут сделать прививку 21 января в медицинском кабинете парламента.Напомним, по данным Минздрава с 10 по 16 января 2022 года в Молдове было зарегистрировано 8686 случаев COVID-19, из них 1182 – в Приднестровье. Заболеваемость составила 233 случая на 100 000 населения, что составляет рост примерно на 135% по сравнению с первой неделей 2022 года и примерно на 241% по сравнению с прошлым месяцем.Национальная чрезвычайная комиссия в области здравоохранения планирует ограничить доступ во все закрытые общественные помещения, кроме социально значимых.
https://ru.sputnik.md/20220119/vlasti-ogranichit-dostup-zakrytye-pomescheniya-covid-sertifikat-48151311.html
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парламент, в молдове, молдова
У шести депутатов парламента Молдовы подтвержден COVID
09:31 20.01.2022 (обновлено: 09:35 20.01.2022)
Спикер парламента Молдовы призвал непривитых депутатов сделать прививку в медицинском кабинете парламента.
КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. У шести депутатов парламента выявлен COVID, часть из них госпитализированы. Об этом во время заседание парламента заявил спикер Игорь Гросу.
"У нас есть плохие новости. У шесть наших коллег позитивный тест. У кого-то ситуация лучше, другие госпитализированы. Пожелаем им всего наилучшего и скорейшего возвращения к работе", – рассказал Гросу.
Спикер также объявил, что депутаты могут сделать прививку 21 января в медицинском кабинете парламента.
Напомним, по данным Минздрава с 10 по 16 января 2022 года в Молдове было зарегистрировано 8686 случаев COVID-19, из них 1182 – в Приднестровье. Заболеваемость составила 233 случая на 100 000 населения, что составляет рост примерно на 135% по сравнению с первой неделей 2022 года и примерно на 241% по сравнению с прошлым месяцем.
Национальная чрезвычайная комиссия в области здравоохранения планирует ограничить доступ во все закрытые общественные помещения, кроме социально значимых.