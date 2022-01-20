https://ru.sputnik.md/20220120/gagauzia-minirovanie-48172416.html

В Гагаузии снова ЧП: неизвестный сообщил о "минировании" профучилища

В Гагаузии снова ЧП: неизвестный сообщил о "минировании" профучилища

За последние трое суток спасателям поступило четыре сообщения о предполагаемом минировании в различных населенных пунктах Гагаузии. 20.01.2022, Sputnik Молдова

2022-01-20T12:46+0200

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КОМРАТ, 20 янв – Sputnik, Максим Топал. В четверг утром на электронную почту инспектората полиции Вулканешт поступило два сообщения о том, что в городе заминирована Поливалентная профессиональная школа-училище и там находится 20 килограммов тротила.Как сообщили Sputnik Молдова в пресс-службе генерального инспектората полиции Молдовы, на место происшествия выехали сотрудники полиции, скорой помощи, пожарные. Здание профучилища оцепили, были эвакуированы 14 работников учебного заведения и 105 студентов.В ближайшее время ожидается приезд в Вулканешты саперов и специалистов-взрывотехников из Кишинева.Как отметил руководитель Комиссии по чрезвычайным ситуациям Гагаузии Иван Колиогло, в этом случае "схема и почерк те же", что и в предыдущих трех ложных сообщениях о минировании объектов в Чадыр-Лунге и селе Баурчи. В настоящее время полицейские разыскивают тех, кто прислал ложные сообщения.Первое сообщение о том, что неизвестными была "заминирована" гимназия села Баурчи, Чадыр-Лунгского района, поступило 18 января. На следующий день сообщили о ЧП в профучилище Чадыр-Лунги и на кладбище села Баурчи. А 20 января интернет-хулиганы сообщили о "минировании" ПТУ в Вулканештах.Во всех случаях потребовалась помощь специалистов службы Bombteh и кинологов с собаками, которые осматривали здания учебных заведений и кладбище на предмет наличия взрывоопасных объектов. До настоящего времени все сообщения оказывались ложными.Согласно законодательству, за "телефонный терроризм" виновному грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев или неоплачиваемая работа в пользу общества на срок от 180 до 240 часов либо лишение свободы на срок до двух лет.

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