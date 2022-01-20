https://ru.sputnik.md/20220120/gavrilitsa-kontrakt-gazpromom-samyy-vygodnyy-vsekh-predlozheniy-rynka-48192126.html

Гаврилица: контракт с "Газпромом" - самый выгодный из всех предложений рынка

Гаврилица: контракт с "Газпромом" - самый выгодный из всех предложений рынка

Премьер-министр объяснила, почему другие варианты газовых соглашений были бы для Молдовы еще тяжелее.

2022-01-20T21:34+0200

2022-01-20T21:34+0200

2022-01-20T21:34+0200

экономика

контракт

газпром

газ

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Заключенный Молдовой минувшей осенью контракт с российским "Газпромом" - наиболее выгодный из всех предложений на рынке. Об этом молдавский премьер Наталья Гаврилица заявила в четверг в эфире одного из молдавских телеканалов.Напомним, что глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что в данный момент предприятие "работает себе в убыток". По его словам, компания покупает у поставщика природный газ по 647 долларов США за тысячу кубометров, а продает потребителям (в том числе промышленным) по 430.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября 2021 года договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.В январе 2022 года у "Молдовагаза" возникли проблемы с оплатой аванса за потребленный газ. Власти страны объявили о готовности ввести режим ЧП в энергетике.

https://ru.sputnik.md/20220120/muravskiy-k-20-fevralya-u-moldovy-vnov-budut-problemy-s-platezhami-gazpromu-48182343.html

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контракт, газпром, газ, наталья гаврилица