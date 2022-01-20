https://ru.sputnik.md/20220120/glava-mvd-politsiya-obespechit-vypolnenie-novykh-antikovidnykh-mer-48188569.html
Глава МВД: полиция обеспечит выполнение новых антиковидных мер
Глава МВД: полиция обеспечит выполнение новых антиковидных мер
Правоохранители будут с особым вниманием следить за местами массового скопления людей, заявила министр.
2022-01-20T19:21+0200
2022-01-20T19:21+0200
2022-01-20T20:00+0200
коронавирус
полиция
мвд
ограничения
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КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Министр внутренних дел Анна Ревенко заявила, что все структуры министерства готовы обеспечить выполнение новых противоэпидемических мер, которые были введены Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья.С 21 января по 6 февраля 2022 года все сотрудники подразделений МВД будут мобилизованы для работы по предотвращению распространения штамма "омикрон", сказала глава МВД на брифинге.Министерством составлен план действий в чрезвычайных ситуациях, повышенное внимание правоохранители обратят на места массового скопления людей в часы пик по всей стране, особенно в Кишиневе.МВД намерено активно сотрудничать с органами местного публичного управления, руководителями торговых центров, рынков, представителями HoReCa для соблюдения ими противоэпидемических правил. Администрация торговых предприятий будет предупреждена об ответственности за нарушение ограничений.Беседы будут проведены и с руководством предприятий общественного транспорта, троллейбусных и автобусных парков. Полиция будет следить на остановках за тем, чтобы все пассажиры носили маски.Полиция также окажет помощь семейным врачам по наблюдению за людьми, находящимися в самоизоляции.При несоблюдении противоэпидемических правил правоохранители будут взыскивать штраф в рамках действующего законодательства, сказала Ревенко. "Мы не хотим штрафовать, поэтому в ближайшие дни будут организованы профилактические визиты", – заявила министр.Ревенко сообщила, что в системе МВД вакцинированы более 12,5 тысячи сотрудников, что составляет более 76% от личного состава. Предполагается, что в краткосрочной перспективе этот показатель превысит 90%.
https://ru.sputnik.md/20220120/nemerenko-v-moldove-sutochnaya-zabolevaemost-mozhet-prevysit-10-tysyach-sluchaev-48179088.html
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полиция, мвд, ограничения
Глава МВД: полиция обеспечит выполнение новых антиковидных мер
19:21 20.01.2022 (обновлено: 20:00 20.01.2022)
Правоохранители будут с особым вниманием следить за местами массового скопления людей, заявила министр.
КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Министр внутренних дел Анна Ревенко заявила, что все структуры министерства готовы обеспечить выполнение новых противоэпидемических мер, которые были введены Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья.
С 21 января по 6 февраля 2022 года все сотрудники подразделений МВД будут мобилизованы для работы по предотвращению распространения штамма "омикрон", сказала глава МВД на брифинге.
Министерством составлен план действий в чрезвычайных ситуациях, повышенное внимание правоохранители обратят на места массового скопления людей в часы пик по всей стране, особенно в Кишиневе.
МВД намерено активно сотрудничать с органами местного публичного управления, руководителями торговых центров, рынков, представителями HoReCa для соблюдения ими противоэпидемических правил. Администрация торговых предприятий будет предупреждена об ответственности за нарушение ограничений.
Беседы будут проведены и с руководством предприятий общественного транспорта, троллейбусных и автобусных парков. Полиция будет следить на остановках за тем, чтобы все пассажиры носили маски.
Полиция также окажет помощь семейным врачам по наблюдению за людьми, находящимися в самоизоляции.
При несоблюдении противоэпидемических правил правоохранители будут взыскивать штраф в рамках действующего законодательства, сказала Ревенко. "Мы не хотим штрафовать, поэтому в ближайшие дни будут организованы профилактические визиты", – заявила министр.
Ревенко сообщила, что в системе МВД вакцинированы более 12,5 тысячи сотрудников, что составляет более 76% от личного состава. Предполагается, что в краткосрочной перспективе этот показатель превысит 90%.