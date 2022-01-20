https://ru.sputnik.md/20220120/ischenko-moldova-ne-mozhet-rasschityvat-na-shirokie-zhesty-rossii--48191197.html

Ищенко: Молдова не может рассчитывать на широкие жесты России

Ищенко: Молдова не может рассчитывать на широкие жесты России

Молдове могут быть предоставлены льготы при покупке газа, но для этого надо быть дружественной по отношению к России страной

2022-01-20T20:49+0200

2022-01-20T20:49+0200

2022-01-20T20:49+0200

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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Российский и украинский политолог прокомментировал Sputnik заявление молдавского вице-премьера Спыну о том, что отказ "Газпрома" предоставить Молдове отсрочку по оплате за уже поставленное топливо - это "недружественный шаг".При этом, утверждает Ищенко, молдавским властям необходимо что-то объяснить населению республики."Нельзя же прийти и сказать: дорогие сограждане, мы тут дохозяйствовались до того, что у нас нет денег на оплату газа (даже на относительно льготных условиях)", - отмечает политолог.Следовательно, говорит эксперт, своим согражданам молдавская политическая элита может, видимо, сообщить только то, что пункт договора, требующий своевременной оплаты поставленного газа, — это "недружественный шаг"."Но поскольку нынешняя Молдова сама не слишком дружественная страна по отношению к России, то ждать от Москвы каких-то широких жестов она не может. Но, как видим, очень хочет. Если бы Молдова вела себя по отношению к России по-другому, то существенные уступки и льготы, несомненно, были бы ей предоставлены. На примере некоторых стран, таких как Белоруссия, мы видим, что Россия охотно оказывает поддержку своим союзникам", - полагает Ищенко.Он считает, что власти Молдовы желают усидеть на двух стульях:"С одной стороны, они хотят находиться в антироссийском союзе с Западом, а с другой – ждут от России преференций и дружественных шагов. Удивительная позиция: мы будем вам регулярно гадить, но вы войдите в наше положение".При этом, по мнению Ищенко, для Молдовы открыт путь для поиска альтернативы "Газпрому", и в этой связи политолог ставит в пример соседку РМ, Украину."Украина 30 лет намекала, что ищет альтернативу поставкам газа из России. В итоге нашла – покупает по биржевым ценам газ в Европейском союзе. Стоит это удовольствие примерно в 10 раз больше, чем, например, российский газ для Белоруссии, и в четыре раза дороже, чем стоил газ для Украины по прежним газпромовским контрактам", - отмечает Ищенко.Политолог убежден, что Молдова тоже может в любой момент принять подобное решение, отказаться от поставок "Газпрома", и покупать газ "хоть в Кувейте".Напомним, молдавский вице-премьер Андрей Спыну заявил, что АО Молдовагаз" просило у "Газпрома" отсрочку по выплате аванса до 31 января."Если бы "Газпром" пошел навстречу, в течение несколько дней аванс был бы заплачен в полном объеме. Однако "Газпром" не захотел предоставить такую отсрочку, хотя ранее всегда так поступали. Мы расцениваем это как недружественный шаг со стороны "Газпрома" по отношению к компании, в которой концерн является мажоритарным акционером", - подчеркнул Спыну.

https://ru.sputnik.md/20220119/dlya-chego-moldova-vvodit-rezhim-chp-v-energetike--kommentarii-ekspertov-48155897.html

https://ru.sputnik.md/20220120/muravskiy-k-20-fevralya-u-moldovy-vnov-budut-problemy-s-platezhami-gazpromu-48182343.html

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россия, молдова, газ