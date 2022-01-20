https://ru.sputnik.md/20220120/kak-v-moldove-budut-rabotat-fitnes-tsentry-teatry-i-kontsertnye-zaly--48183901.html
Как в Молдове будут работать фитнес-центры, театры и концертные залы
Как в Молдове будут работать фитнес-центры, театры и концертные залы
Правила допуска в фитнес-центры, театры, кинотеатры и концертные залы, а также как будут проходит в Молдове спортивные соревнования и научные конференции.
2022-01-20T17:11+0200
2022-01-20T17:11+0200
2022-01-20T17:53+0200
коронавирус
молдова
театр
кино
фитнес
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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Обязательное предъявление COVID-сертификата на входе, ограничения по заполняемости и другие уточнения. Члены Национальной комиссии общественного здоровья приняли решение относительно работы фитнес-центров, театров, кинотеатров и концертных залов, а также организации научных конференций и спортивных состязаний."Спортивные и фитнес-центры должны организовать работу с соблюдением площади минимум в семь квадратных метров на каждого клиента. При этом каждый посетитель должен предъявить на входе COVID-сертификат. Приостанавливаются занятия в группах, за исключением тренировок спортсменов", – уточняется в тексте постановления Национальной комиссии общественного здоровья, опубликованного в четверг.Спортивные мероприятия, согласно документу, планируется организовывать без зрителей внутри помещений или при заполнении 50% от максимально возможного на открытых площадках. Все посетители обязаны на входе в место, где проходит мероприятие, предъявить сертификат о вакцинации."Спортивные мероприятия, организованные международными специализированными федерациями, будут проходить согласно установленным ими протоколам", – сказано в тексте решения.Проведение научных встреч, конференций, семинаров, собраний или других мероприятий подобного рода с физическим присутствием приостанавливается, но их можно организовывать в онлайн-формате."Мероприятия в театрах, кинотеатрах, концертных залах будут проходить при 50-процентной заполняемости мест внутри помещения и с обязательным предъявлением посетителями / клиентами на входе COVID-сертификата", – говорится в документе.Национальная комиссия общественного здоровья в четверг предложила на месяц введение в Молдове мер, соответствующих "красному коду". Глава Минздрава Алла Немеренко объяснила: делается это из-за того, что существующая система учета заболеваемости, когда коды COVID-опасности обновляются раз в неделю, не успевает за стремительным ростом заболеваемости.Так, было принято решение с понедельника перевести на удаленное обучение школьников, запретить вход в закрытые помещения без COVID-сертификата (за некоторым исключением), временно запретить проведение частных мероприятий.
https://ru.sputnik.md/20220120/nemerenko-v-moldove-sutochnaya-zabolevaemost-mozhet-prevysit-10-tysyach-sluchaev-48179088.html
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молдова, театр, кино, фитнес
Как в Молдове будут работать фитнес-центры, театры и концертные залы
17:11 20.01.2022 (обновлено: 17:53 20.01.2022)
В связи с ухудшением эпидобстановки в Молдове власти страны уточнили правила работы фитнес-центров, театров, кинотеатров и концертных залов, а также организации научных и спортивных мероприятий.
КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Обязательное предъявление COVID-сертификата на входе, ограничения по заполняемости и другие уточнения. Члены Национальной комиссии общественного здоровья приняли решение относительно работы фитнес-центров, театров, кинотеатров и концертных залов, а также организации научных конференций и спортивных состязаний.
"Спортивные и фитнес-центры должны организовать работу с соблюдением площади минимум в семь квадратных метров на каждого клиента. При этом каждый посетитель должен предъявить на входе COVID-сертификат. Приостанавливаются занятия в группах, за исключением тренировок спортсменов", – уточняется в тексте постановления Национальной комиссии общественного здоровья, опубликованного в четверг.
Спортивные мероприятия, согласно документу, планируется организовывать без зрителей внутри помещений или при заполнении 50% от максимально возможного на открытых площадках. Все посетители обязаны на входе в место, где проходит мероприятие, предъявить сертификат о вакцинации.
"Спортивные мероприятия, организованные международными специализированными федерациями, будут проходить согласно установленным ими протоколам", – сказано в тексте решения.
Проведение научных встреч, конференций, семинаров, собраний или других мероприятий подобного рода с физическим присутствием приостанавливается, но их можно организовывать в онлайн-формате.
"Мероприятия в театрах, кинотеатрах, концертных залах будут проходить при 50-процентной заполняемости мест внутри помещения и с обязательным предъявлением посетителями / клиентами на входе COVID-сертификата", – говорится в документе.
Национальная комиссия общественного здоровья в четверг предложила на месяц введение в Молдове мер, соответствующих "красному коду". Глава Минздрава Алла Немеренко объяснила: делается это из-за того, что существующая система учета заболеваемости, когда коды COVID-опасности обновляются раз в неделю, не успевает за стремительным ростом заболеваемости.
Так, было принято решение с понедельника перевести на удаленное обучение
школьников, запретить вход
в закрытые помещения без COVID-сертификата (за некоторым исключением), временно запретить проведение частных мероприятий
.