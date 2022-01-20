https://ru.sputnik.md/20220120/kishinev-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-48163958.html
Где в Кишиневе 20 января находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 20 января находятся мобильные пункты вакцинации
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
2022-01-20T09:24+0200
2022-01-20T09:24+0200
2022-01-20T09:24+0200
вакцинация
стационарные пункты
коронавирус
кишинев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/12/46500551_0:42:1280:762_1920x0_80_0_0_ad722b204336d8772da01fe41f329ea9.jpg
КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в январе. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в четверг, 20 января, до 18.00.Троллейбус отправится в сектор Чеканы на улицу Мирча чел Бэтрын, 32 и расположится у торгового центра Kaufland.Автобус поедет в сектор Ботаника на улицу Дачия, 44 и будет находиться у входа в Andy's Pizza.Где будут находиться пункты вакцинации 21 январяТроллейбус отправится в сектор Рышкановка на Московский проспект и будет находиться у McDonald's.Автобус поедет в сектор Чеканы и будет находиться на перекрестке проспекта Мирча чел Бэтрын и улицы Джинта Латина у входа на рынок.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
кишинев
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/12/46500551_0:0:1016:762_1920x0_80_0_0_0a16f8144678f10a941326f824716d16.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
вакцинация, стационарные пункты, кишинев
Где в Кишиневе 20 января находятся мобильные пункты вакцинации
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в январе. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в четверг, 20 января, до 18.00.
Троллейбус отправится в сектор Чеканы на улицу Мирча чел Бэтрын, 32 и расположится у торгового центра Kaufland.
Автобус поедет в сектор Ботаника на улицу Дачия, 44 и будет находиться у входа в Andy's Pizza.
Где будут находиться пункты вакцинации 21 января
Троллейбус отправится в сектор Рышкановка на Московский проспект и будет находиться у McDonald's.
Автобус поедет в сектор Чеканы и будет находиться на перекрестке проспекта Мирча чел Бэтрын и улицы Джинта Латина у входа на рынок.
Вакцинация от коронавируса в Молдове
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.