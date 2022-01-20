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Где в Кишиневе 20 января находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 20 января находятся мобильные пункты вакцинации
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
2022-01-20T09:24+0200
2022-01-20T09:24+0200
вакцинация
стационарные пункты
коронавирус
кишинев
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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в январе. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в четверг, 20 января, до 18.00.Троллейбус отправится в сектор Чеканы на улицу Мирча чел Бэтрын, 32 и расположится у торгового центра Kaufland.Автобус поедет в сектор Ботаника на улицу Дачия, 44 и будет находиться у входа в Andy's Pizza.Где будут находиться пункты вакцинации 21 январяТроллейбус отправится в сектор Рышкановка на Московский проспект и будет находиться у McDonald's.Автобус поедет в сектор Чеканы и будет находиться на перекрестке проспекта Мирча чел Бэтрын и улицы Джинта Латина у входа на рынок.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
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Евгений Чебан
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вакцинация, стационарные пункты, кишинев

Где в Кишиневе 20 января находятся мобильные пункты вакцинации

09:24 20.01.2022
© Photo : Telegram / RTE_ChișinăuМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 20.01.2022
© Photo : Telegram / RTE_Chișinău
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в январе. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в четверг, 20 января, до 18.00.
Троллейбус отправится в сектор Чеканы на улицу Мирча чел Бэтрын, 32 и расположится у торгового центра Kaufland.
Автобус поедет в сектор Ботаника на улицу Дачия, 44 и будет находиться у входа в Andy's Pizza.

Где будут находиться пункты вакцинации 21 января

Троллейбус отправится в сектор Рышкановка на Московский проспект и будет находиться у McDonald's.
Автобус поедет в сектор Чеканы и будет находиться на перекрестке проспекта Мирча чел Бэтрын и улицы Джинта Латина у входа на рынок.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
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