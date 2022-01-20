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https://ru.sputnik.md/20220120/krym-amsterdam-skifskoe-zoloto-48164821.html
В Крыму готовят апелляцию на решение суда Амстердама по скифскому золоту
В Крыму готовят апелляцию на решение суда Амстердама по скифскому золоту
Апелляция на решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине будет подана до 26 января.
2022-01-20T10:02+0200
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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Крымские музеи до 26 января подадут апелляцию на решение суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. Об этом заявил директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин, сообщает РИА Новости.В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Крымские музеи выступили за обжалование этого решения, пока кассация не подана.Ранее, пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк сообщил, у музеев Крыма есть неделя, до 26 января, чтобы обжаловать решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
https://ru.sputnik.md/20211029/krym-ugolovnoe-delo-khischenie-skifskoe-zoloto-46005569.html
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в мире, крым, амстердам, скифское золото

В Крыму готовят апелляцию на решение суда Амстердама по скифскому золоту

10:02 20.01.2022 (обновлено: 10:17 20.01.2022)
© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - Sputnik Молдова, 1920, 20.01.2022
© AP Photo / Peter Dejong
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Апелляция на решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине будет подана до 26 января.
КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Крымские музеи до 26 января подадут апелляцию на решение суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. Об этом заявил директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин, сообщает РИА Новости.
В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Крымские музеи выступили за обжалование этого решения, пока кассация не подана.
Ранее, пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк сообщил, у музеев Крыма есть неделя, до 26 января, чтобы обжаловать решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине.

"По моей информации, все успеем. Подадим до 26 января. Жалоба готовится", – заявил Мальгин.

Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
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