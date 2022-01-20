Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20220120/kurs-valyut-na-pyatnitsu-dollar-i-evro-ukreplyayutsya-48191499.html
Курс валют на пятницу: доллар и евро укрепляются
Курс валют на пятницу: доллар и евро укрепляются
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2022-01-20T21:00+0200
2022-01-20T21:00+0200
в молдове
рубль
курс валют
доллар
евро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/12/48118271_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95466553efe2688e4bd6fb98115c166a.jpg
КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 21 января. Доллар и евро станут дороже по отношению к молдавскому лею.Доллар США незначительно подорожает и будет стоить 18,0517 лея.Евро станет дороже на один бан и закрепится на уровне 20,4714 лея.Что касается остальных валют, то 21 января немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2354 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6374 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,1398 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.
https://ru.sputnik.md/20211119/moldova-autsayder-reyting-investitsiy-rf-strany-sng-46548049.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/12/48118271_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_917647313500790aaccd1c223e1151b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, рубль, курс валют, доллар, евро

Курс валют на пятницу: доллар и евро укрепляются

21:00 20.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausВалюта
Валюта - Sputnik Молдова, 1920, 20.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 21 января. Доллар и евро станут дороже по отношению к молдавскому лею.
Доллар США незначительно подорожает и будет стоить 18,0517 лея.
Евро станет дороже на один бан и закрепится на уровне 20,4714 лея.
Что касается остальных валют, то 21 января немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2354 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6374 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,1398 в пересчете на национальную валюту.
Ruble rusești - Sputnik Молдова, 1920, 19.11.2021
Экономика
Молдова - аутсайдер в рейтинге инвестиций из РФ в страны СНГ
19 ноября 2021, 16:29
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский