https://ru.sputnik.md/20220120/kurs-valyut-na-pyatnitsu-dollar-i-evro-ukreplyayutsya-48191499.html
Курс валют на пятницу: доллар и евро укрепляются
Курс валют на пятницу: доллар и евро укрепляются
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
2022-01-20T21:00+0200
2022-01-20T21:00+0200
2022-01-20T21:00+0200
в молдове
рубль
курс валют
доллар
евро
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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 21 января. Доллар и евро станут дороже по отношению к молдавскому лею.Доллар США незначительно подорожает и будет стоить 18,0517 лея.Евро станет дороже на один бан и закрепится на уровне 20,4714 лея.Что касается остальных валют, то 21 января немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2354 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6374 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,1398 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.
https://ru.sputnik.md/20211119/moldova-autsayder-reyting-investitsiy-rf-strany-sng-46548049.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
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в молдове, рубль, курс валют, доллар, евро
Курс валют на пятницу: доллар и евро укрепляются
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 21 января. Доллар и евро станут дороже по отношению к молдавскому лею.
Доллар США незначительно подорожает и будет стоить 18,0517 лея.
Евро станет дороже на один бан и закрепится на уровне 20,4714 лея.
Что касается остальных валют, то 21 января немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2354 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6374 лея. Румынский лей станет дороже и остановится на 4,1398 в пересчете на национальную валюту.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.