https://ru.sputnik.md/20220120/lukashenko-covid-48171574.html

Лукашенко заявил, что повторно перенес COVID

Лукашенко заявил, что повторно перенес COVID

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что второй раз переболел COVID-19, на этот раз заразился штаммом "омикрон"

2022-01-20T12:22+0200

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беларусь

александр лукашенко

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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что второй раз переболел COVID-19, на этот раз заразился штаммом "омикрон", сообщает Sputnik Беларусь.О перенесенном заболевании Лукашенко рассказал на встрече с главой Республики Тыва Российской Федерации Владиславом Ховалыгом."Мы замечаем, что этот "омикрон" – это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Я говорю это как человек, который сам второй раз – уже этим "омикроном" – переболел", – сказал Лукашенко.Он добавил, что перенес недуг легко, на ногах и узнал о заражении коронавирусом "только в конце, когда какой-то там тест сделали"."Он пневмонии не дает. Я, например, на ногах его перенес", – сказал глава Белоруссии.Лукашенко уже заявлял, что бессимптомно переболел коронавирусом в конце июля 2020 года. Тогда никаких симптомов заболевания у него так же не было, и в первый раз белорусский президент перенес COVID на ногах.

https://ru.sputnik.md/20220120/deputat-parlament-moldova-covid-48164135.html

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в мире, беларусь, александр лукашенко