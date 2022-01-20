https://ru.sputnik.md/20220120/lukashenko-covid-48171574.html
Лукашенко заявил, что повторно перенес COVID
Лукашенко заявил, что повторно перенес COVID
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что второй раз переболел COVID-19, на этот раз заразился штаммом "омикрон"
2022-01-20T12:22+0200
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александр лукашенко
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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что второй раз переболел COVID-19, на этот раз заразился штаммом "омикрон", сообщает Sputnik Беларусь.О перенесенном заболевании Лукашенко рассказал на встрече с главой Республики Тыва Российской Федерации Владиславом Ховалыгом."Мы замечаем, что этот "омикрон" – это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Я говорю это как человек, который сам второй раз – уже этим "омикроном" – переболел", – сказал Лукашенко.Он добавил, что перенес недуг легко, на ногах и узнал о заражении коронавирусом "только в конце, когда какой-то там тест сделали"."Он пневмонии не дает. Я, например, на ногах его перенес", – сказал глава Белоруссии.Лукашенко уже заявлял, что бессимптомно переболел коронавирусом в конце июля 2020 года. Тогда никаких симптомов заболевания у него так же не было, и в первый раз белорусский президент перенес COVID на ногах.
https://ru.sputnik.md/20220120/deputat-parlament-moldova-covid-48164135.html
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в мире, беларусь, александр лукашенко
Лукашенко заявил, что повторно перенес COVID
12:22 20.01.2022 (обновлено: 12:50 20.01.2022)
Белорусский президент сообщил, что перенес заражение штаммом "омикрон"
КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что второй раз переболел COVID-19, на этот раз заразился штаммом "омикрон", сообщает Sputnik Беларусь.
О перенесенном заболевании Лукашенко рассказал на встрече с главой Республики Тыва Российской Федерации Владиславом Ховалыгом.
"Мы замечаем, что этот "омикрон" – это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Я говорю это как человек, который сам второй раз – уже этим "омикроном" – переболел", – сказал Лукашенко.
Он добавил, что перенес недуг легко, на ногах и узнал о заражении коронавирусом "только в конце, когда какой-то там тест сделали".
"Он пневмонии не дает. Я, например, на ногах его перенес", – сказал глава Белоруссии.
Лукашенко уже заявлял, что бессимптомно переболел коронавирусом в конце июля 2020 года. Тогда никаких симптомов заболевания у него так же не было, и в первый раз белорусский президент перенес COVID на ногах.