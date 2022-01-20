https://ru.sputnik.md/20220120/makron-kosmos-covid-48160783.html

Мир за сутки: журналисты против Макрона, выход в космос и ситуация с COVID

Мир за сутки: журналисты против Макрона, выход в космос и ситуация с COVID

Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.

2022-01-20T08:52+0200

2022-01-20T08:52+0200

2022-01-20T08:59+0200

в мире

мкс

эммануэль макрон

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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Журналисты европейских изданий покинули зал, где должна была проходить пресс-конференция президента Франции Эммануэля Макрона в Европарламенте, сообщает РИА Новости. Таким образом представители СМИ выразили протест против невозможности задать вопросы.В среду Макрон выступил с речью в Европарламенте, посвященной председательству Франции в ЕС на предстоящие полгода. После его выступления должна была состояться пресс-конференция, однако журналистов предупредили, что задать свои вопросы они не смогут."После нескольких часов ожидания в Европарламенте журналисты узнают, что во время пресс-конференции президента Макрона вопросов не будет. Мы вышли из зала", – написал на своей странице в Twitter корреспондент телеканала CNews Лоик Синьор.Журналисты также опубликовали видео, на котором представители СМИ покидают пресс-конференцию.Российские космонавты совершили первый в этом году выход в космос с МКСРоссийские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров завершили работы в открытом космосе, вернулись на российский сегмент Международной космической станции (МКС).Работы в открытом космосе начались накануне в 15.18 по московскому времени. Для Дуброва, первый раз находящегося на станции, это был уже четвертый выход, для Шкаплерова, совершающего свой четвертый космический полет – третий.Космонавты подготовили новейший модуль российского сегмента станции "Причал" к стыковкам кораблей. Они установили на нем новую антенну системы сближения и стыковки "Курс-П" и подключили кабели системы между модулями "Наука" и "Причал". Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" пристыковался к станции 29 июля 2021 года. Узловой модуль "Причал" вошел в состав российского сегмента МКС 26 ноября. Ранее стало известно, что всего для интеграции и дооснащения "Науки" и "Причала" будут осуществлены десять выходов до конца 2022 года. Три из них Дубров совершил вместе с другим российским космонавтом Олегом Новицким 2 июня, 3 и 10 сентября.Дубров с Новицким прибыли на станцию 9 апреля 2021 года. Как рассказывал сам Дубров, в сумме он может поучаствовать в семи выходах в открытый космос. 5 октября на станцию прибыл Антон Шкаплеров, а вместе с ним – киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и Клима Шипенко. После 12 дней съемок на МКС они вернулись на Землю вместе с Олегом Новицким, а Шкаплеров остался и отправится домой с Петром Дубровым весной 2022 года. Сам Шкаплеров говорил, что выйдет в открытый космос три или четыре раза.На борту МКС работает экипаж 66-й экспедиции – космонавты "Роскосмоса" командир станции Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршберн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.Ситуация с COVID в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 337 миллионов.На утро 20 января число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 337 150 590. Из них 5 563 818 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (68 508 181). Следом идут Индия (37 901 241) и Бразилия (23 433 277).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (15 610 069), Франция (14 289 873), Россия (10 716 397), Турция (10 666 302), Италия (9 219 391), Испания (8 676 916) и Германия (8 262 908).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 963 917 случая заражения, в Румынии – 1 944 916.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 396 678. Во вторник профильное министерство сообщило о 3255 подтвержденных случаях заражения, это новый антирекорд для страны. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 10 470, выздоровели 368 373 человека.

https://ru.sputnik.md/20220104/rossiya-2022-mks-47762963.html

https://ru.sputnik.md/20211017/mks-pervyy-kinoekipazh-45645216.html

https://ru.sputnik.md/20220119/rossiyskie-voennye-razrabotali-bystryy-test-covid-19-48132211.html

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в мире, мкс, эммануэль макрон