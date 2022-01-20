Милашки во фраках: на что способны красавцы пингвины

Пингвины настолько необычны, что их день отмечается дважды. Официально - 25 апреля (Всемирный день пингвинов) и 20 января - как неформальный (Penguin Awareness Day).Птица, которая не может летать, зато плавает великолепно, славится не только этим. Пингвины моногамны, образуют пару раз и на всю жизнь, при этом птенца высиживает отец, но в случае опасности для детеныша на его защиту бросается вся стая. Пингвины - единственные птицы, которые ходят при вертикальном положении тела, при этом их походка сама по себе вызывает улыбку у тех, кто наблюдает за этими замечательными созданиями.Основное место жительства этих милашек во фраках - Антарктида, но пингвинов также можно встретить в Австралии, Новой Зеландии, Чили, Перу, на Галапагосских и Фолклендских островах.
Смотрите в фотоленте Sputnik, как грациозны, милы и неповторимы эти чудные создания природы - пингвины.
Пингвины настолько необычны, что их день отмечается дважды. Официально - 25 апреля (Всемирный день пингвинов) и 20 января - как неформальный (Penguin Awareness Day).
Птица, которая не может летать, зато плавает великолепно, славится не только этим. Пингвины моногамны, образуют пару раз и на всю жизнь, при этом птенца высиживает отец, но в случае опасности для детеныша на его защиту бросается вся стая.
Пингвины - единственные птицы, которые ходят при вертикальном положении тела, при этом их походка сама по себе вызывает улыбку у тех, кто наблюдает за этими замечательными созданиями.
Основное место жительства этих милашек во фраках - Антарктида, но пингвинов также можно встретить в Австралии, Новой Зеландии, Чили, Перу, на Галапагосских и Фолклендских островах.