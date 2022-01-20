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Милашки во фраках: на что способны красавцы пингвины
Милашки во фраках: на что способны красавцы пингвины
Смотрите в фотоленте Sputnik, как грациозны, милы и неповторимы эти чудные создания природы - пингвины.
2022-01-20T23:30+0200
2022-01-20T23:30+0200
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Пингвины настолько необычны, что их день отмечается дважды. Официально - 25 апреля (Всемирный день пингвинов) и 20 января - как неформальный (Penguin Awareness Day).Птица, которая не может летать, зато плавает великолепно, славится не только этим. Пингвины моногамны, образуют пару раз и на всю жизнь, при этом птенца высиживает отец, но в случае опасности для детеныша на его защиту бросается вся стая. Пингвины - единственные птицы, которые ходят при вертикальном положении тела, при этом их походка сама по себе вызывает улыбку у тех, кто наблюдает за этими замечательными созданиями.Основное место жительства этих милашек во фраках - Антарктида, но пингвинов также можно встретить в Австралии, Новой Зеландии, Чили, Перу, на Галапагосских и Фолклендских островах.
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фото, фото, в мире

Милашки во фраках: на что способны красавцы пингвины

23:30 20.01.2022
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Смотрите в фотоленте Sputnik, как грациозны, милы и неповторимы эти чудные создания природы - пингвины.
Пингвины настолько необычны, что их день отмечается дважды. Официально - 25 апреля (Всемирный день пингвинов) и 20 января - как неформальный (Penguin Awareness Day).
Птица, которая не может летать, зато плавает великолепно, славится не только этим. Пингвины моногамны, образуют пару раз и на всю жизнь, при этом птенца высиживает отец, но в случае опасности для детеныша на его защиту бросается вся стая.
Пингвины - единственные птицы, которые ходят при вертикальном положении тела, при этом их походка сама по себе вызывает улыбку у тех, кто наблюдает за этими замечательными созданиями.
Основное место жительства этих милашек во фраках - Антарктида, но пингвинов также можно встретить в Австралии, Новой Зеландии, Чили, Перу, на Галапагосских и Фолклендских островах.
© AP Photo / Michael Probst

Пингвин в зоопарке Кронберга, Германия.

Пингвин в зоопарке Кронберга, Германия. - Sputnik Молдова
1/12
© AP Photo / Michael Probst

Пингвин в зоопарке Кронберга, Германия.

© AFP 2021 / Greg Wood

Пируэты в океане: пингвин в Австралии.

Пируэты в океане: пингвин в Австралии. - Sputnik Молдова
2/12
© AFP 2021 / Greg Wood

Пируэты в океане: пингвин в Австралии.

© Sputnik / Ilya Naimushin  / Перейти в фотобанкКраснокнижный пингвин Гумбольдта в парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.
Краснокнижный пингвин Гумбольдта в красноярском зоопарке - Sputnik Молдова
3/12
© Sputnik / Ilya Naimushin
/
Перейти в фотобанк
Краснокнижный пингвин Гумбольдта в парке флоры и фауны "Роев ручей" в Красноярске.
© AFP 2021 / Monika Skolimowska

Три пингвина в открытом вольере зоопарка в Берлине.

Три пингвина в открытом вольере зоопарка в Берлине. - Sputnik Молдова
4/12
© AFP 2021 / Monika Skolimowska

Три пингвина в открытом вольере зоопарка в Берлине.

© AFP 2021 / Pablo Porciuncula Brune

Королевские пингвины и овца в Волонтер-Пойнт на Фолклендских островах, Англия.

Королевские пингвины и овца в Волонтер-Пойнт на Фолклендских островах, Англия. - Sputnik Молдова
5/12
© AFP 2021 / Pablo Porciuncula Brune

Королевские пингвины и овца в Волонтер-Пойнт на Фолклендских островах, Англия.

© AFP 2021 / Ulises Ruiz

Птенец со своими родителями в зоопарке Гвадалахары, Мексика.

Птенец со своими родителями в зоопарке Гвадалахары, Мексика. - Sputnik Молдова
6/12
© AFP 2021 / Ulises Ruiz

Птенец со своими родителями в зоопарке Гвадалахары, Мексика.

© AP Photo / Michael Probst

Пингвин в бассейне зоопарка Opel в Кронберге, Германия.

Пингвин в бассейне зоопарка Opel в Кронберге, Германия. - Sputnik Молдова
7/12
© AP Photo / Michael Probst

Пингвин в бассейне зоопарка Opel в Кронберге, Германия.

© AP Photo / Al Behrman

Двухнедельный маленький пингвин опирается на мягкую игрушку в зоопарке Цинциннати, США.

Двухнедельный маленький пингвин опирается на мягкую игрушку в зоопарке Цинциннати, США. - Sputnik Молдова
8/12
© AP Photo / Al Behrman

Двухнедельный маленький пингвин опирается на мягкую игрушку в зоопарке Цинциннати, США.

© AP Photo / Eric Risberg

Трио магеллановых пингвинов-подростков в зоопарке Сан-Франциско.

Трио магеллановых пингвинов-подростков в зоопарке Сан-Франциско. - Sputnik Молдова
9/12
© AP Photo / Eric Risberg

Трио магеллановых пингвинов-подростков в зоопарке Сан-Франциско.

© AP Photo / Achmad Ibrahim

Женщина наблюдает, как пингвины Гумбольдта плавают за стеклом в Богоре, Западная Ява, Индонезия.

Женщина наблюдает, как пингвины Гумбольдта плавают за стеклом в Богоре, Западная Ява, Индонезия. - Sputnik Молдова
10/12
© AP Photo / Achmad Ibrahim

Женщина наблюдает, как пингвины Гумбольдта плавают за стеклом в Богоре, Западная Ява, Индонезия.

© AFP 2021 / Pablo Porciuncula Brune

Королевский пингвин и его птенец на Фолклендских островах.

Королевский пингвин и его птенец на Фолклендских островах. - Sputnik Молдова
11/12
© AFP 2021 / Pablo Porciuncula Brune

Королевский пингвин и его птенец на Фолклендских островах.

© AP Photo / Natacha Pisarenko

Папуасский пингвин кормит своего детеныша на станции Бернардо О'Хиггинс в Антарктиде.

Папуасский пингвин кормит своего детеныша на станции Бернардо О&#x27;Хиггинс в Антарктиде. - Sputnik Молдова
12/12
© AP Photo / Natacha Pisarenko

Папуасский пингвин кормит своего детеныша на станции Бернардо О'Хиггинс в Антарктиде.

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