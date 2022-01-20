https://ru.sputnik.md/20220120/milashki-vo-fraktsiyakh-na-chto-shchelkayut-krasavtsy-pingviny-48167625.html

Милашки во фраках: на что способны красавцы пингвины

Милашки во фраках: на что способны красавцы пингвины

Смотрите в фотоленте Sputnik, как грациозны, милы и неповторимы эти чудные создания природы - пингвины.

2022-01-20T23:30+0200

2022-01-20T23:30+0200

2022-01-20T23:30+0200

фото

фото

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/14/48167633_0:73:3489:2035_1920x0_80_0_0_c8d1343bcb91385bac96fd294065f46a.jpg

Пингвины настолько необычны, что их день отмечается дважды. Официально - 25 апреля (Всемирный день пингвинов) и 20 января - как неформальный (Penguin Awareness Day).Птица, которая не может летать, зато плавает великолепно, славится не только этим. Пингвины моногамны, образуют пару раз и на всю жизнь, при этом птенца высиживает отец, но в случае опасности для детеныша на его защиту бросается вся стая. Пингвины - единственные птицы, которые ходят при вертикальном положении тела, при этом их походка сама по себе вызывает улыбку у тех, кто наблюдает за этими замечательными созданиями.Основное место жительства этих милашек во фраках - Антарктида, но пингвинов также можно встретить в Австралии, Новой Зеландии, Чили, Перу, на Галапагосских и Фолклендских островах.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фото, фото, в мире