https://ru.sputnik.md/20220120/moldavskie-advokaty-zabastovka-48171274.html

Молдавские адвокаты объявили всеобщую забастовку

Молдавские адвокаты объявили всеобщую забастовку

Автор скандальной поправки Олеся Стамате предложила адвокатам компромисс, который не был принят.

2022-01-20T13:07+0200

2022-01-20T13:07+0200

2022-01-20T13:07+0200

забастовка

власти

адвокаты

поправка

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Согласно решению Совета коллегии адвокатов Молдовы, 20 января началась всеобщая забастовка работников, которая продлится до 24 января.Служители закона недовольны тем, что их намерены лишить иммунитета от ареста и задержания без разрешения Союза адвокатов. Такие поправки содержатся в законопроекте, предложенном юридической комиссией парламента, которой руководит депутат партии "Действие и солидарность" (PAS) Олеся Стамате.Адвокаты ранее заявили о проведении 18 и 19 января "японской забастовки" в знак протеста против инициатив парламентариев, а в случае, если указанная поправка не будет отозвана, перейти к всеобщей забастовке.Стамате объявила в соцсети, что предложила адвокатам компромиссное решение: согласие Союза на процессуальные действия в отношении адвокатов необходимы во всех случаях, кроме коррупционных и явных преступлений.Стамате также предложила начать диалог между парламентом, Министерством юстиции и Коллегией адвокатов для определения оптимальных решений по установлению дополнительных гарантий.

https://ru.sputnik.md/20220119/moldavskie-advokaty-obyavili-o-nachale-vseobschey-zabastovki-48159647.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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забастовка, власти, адвокаты, поправка, в молдове, молдова