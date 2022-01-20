https://ru.sputnik.md/20220120/moldavskie-advokaty-zabastovka-48171274.html
Молдавские адвокаты объявили всеобщую забастовку
Молдавские адвокаты объявили всеобщую забастовку
Автор скандальной поправки Олеся Стамате предложила адвокатам компромисс, который не был принят.
2022-01-20T13:07+0200
2022-01-20T13:07+0200
2022-01-20T13:07+0200
забастовка
власти
адвокаты
поправка
в молдове
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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Согласно решению Совета коллегии адвокатов Молдовы, 20 января началась всеобщая забастовка работников, которая продлится до 24 января.Служители закона недовольны тем, что их намерены лишить иммунитета от ареста и задержания без разрешения Союза адвокатов. Такие поправки содержатся в законопроекте, предложенном юридической комиссией парламента, которой руководит депутат партии "Действие и солидарность" (PAS) Олеся Стамате.Адвокаты ранее заявили о проведении 18 и 19 января "японской забастовки" в знак протеста против инициатив парламентариев, а в случае, если указанная поправка не будет отозвана, перейти к всеобщей забастовке.Стамате объявила в соцсети, что предложила адвокатам компромиссное решение: согласие Союза на процессуальные действия в отношении адвокатов необходимы во всех случаях, кроме коррупционных и явных преступлений.Стамате также предложила начать диалог между парламентом, Министерством юстиции и Коллегией адвокатов для определения оптимальных решений по установлению дополнительных гарантий.
https://ru.sputnik.md/20220119/moldavskie-advokaty-obyavili-o-nachale-vseobschey-zabastovki-48159647.html
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Евгений Чебан
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забастовка, власти, адвокаты, поправка, в молдове, молдова
Молдавские адвокаты объявили всеобщую забастовку
Олеся Стамате, автор поправки в законопроект, которая стала причиной забастовки, предложила адвокатам компромисс.
КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Согласно решению Совета коллегии адвокатов Молдовы, 20 января началась всеобщая забастовка работников, которая продлится до 24 января.
Служители закона недовольны тем, что их намерены лишить иммунитета от ареста и задержания без разрешения Союза адвокатов. Такие поправки содержатся в законопроекте, предложенном юридической комиссией парламента, которой руководит депутат партии "Действие и солидарность" (PAS) Олеся Стамате.
Адвокаты ранее заявили о проведении 18 и 19 января "японской забастовки" в знак протеста против инициатив парламентариев, а в случае, если указанная поправка не будет отозвана, перейти к всеобщей забастовке.
Стамате объявила в соцсети, что предложила адвокатам компромиссное решение: согласие Союза на процессуальные действия в отношении адвокатов необходимы во всех случаях, кроме коррупционных и явных преступлений.
Стамате также предложила начать диалог между парламентом, Министерством юстиции и Коллегией адвокатов для определения оптимальных решений по установлению дополнительных гарантий.
"После вчерашнего решения Коллегии адвокатов я понимаю, что предложенное решение не было принято, и это прискорбно. В поправках были предложены гарантии, аналогичные гарантиям судей и тем, которые должны быть установлены для депутатов", – написала Стамате в соцсети.