https://ru.sputnik.md/20220120/moldovagaz-polnostyu-vyplatil-avans-za-yanvar-gazpromu-48184202.html

"Молдовагаз" полностью выплатил аванс за январь "Газпрому"

"Молдовагаз" полностью выплатил аванс за январь "Газпрому"

КИШИНЕВ, 20 янв– Sputnik. "Молдовагаз" полностью выплатил аванс за январь "Газпрому". Об этом сообщает в пресс-релизе "Молдовагаз" и в соцсети вице-премьер... 20.01.2022, Sputnik Молдова

2022-01-20T17:03+0200

2022-01-20T17:03+0200

2022-01-20T17:17+0200

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КИШИНЕВ, 20 янв– Sputnik. "Молдовагаз" полностью выплатил аванс за январь "Газпрому". Об этом сообщает в пресс-релизе "Молдовагаз" и в соцсети вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.В сообщении "Молдовагаза" отмечается, что этот шаг стал возможным благодаря поддержке правительства Республики Молдова, включая выделение 469 миллионов леев компенсации за природный газ в качестве аванса, отсрочке выплаты НДС в госбюджет и перечислений компании "Энергоком".Андрей Спыну в своем сообщении также отметил, что власти рассчитывают дополнительно компенсировать любое возможное повышение тарифов.Ранее Спыну сообщал, что "Молдовагаз" заканчивает подсчеты и в ближайшие дни обратится в НАРЭ с просьбой повысить действующий тариф на газ.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.В январе 2022 года у "Молдовагаза" возникли проблемы с оплатой аванса за потребленный газ. Власти страны объявили режим ЧП в стране из-за ситуации в энергетике.

https://ru.sputnik.md/20220120/muravskiy-k-20-fevralya-u-moldovy-vnov-budut-problemy-s-platezhami-gazpromu-48182343.html

https://ru.sputnik.md/20220119/moldovagaz-povyshenie-tarif-gaz-48147919.html

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2022

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молдовагаз, газпром