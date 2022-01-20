https://ru.sputnik.md/20220120/moldovagaz-zaplatit-gazpromu-za-yanvar-do-kontsa-dnya-48176451.html

"Молдовагаз" заплатит "Газпрому" за январь до конца дня

"Молдовагаз" заплатит "Газпрому" за январь до конца дня

"Молдовагаз" заплатит "Газпрому" за январь до конца дня

2022-01-20T14:51+0200

2022-01-20T14:51+0200

2022-01-20T15:20+0200

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 20 янв– Sputnik. По решению Комиссии по чрезвычайному положению АО "Молдовагаз" выплатит до конца дня 20 января 50% январского потребления газа, причитающиеся по контракту.Для того, чтобы "Молдовагаз" мог заплатить "Газпрому" комиссия приняла решение отсрочить оплату компанией НДС и выплатила компенсации за газ авансом.По решению комиссии, министерство труда и социальной защиты внесет авансом "Молдовагазу" компенсации разницы в цене за потребление газа, предоставленные домашним потребителям на январь-март 2022 года в размере 469 миллионов леев.Также в отступление от положений Таможенного кодекса в виде исключения декларация об импорте природного газа года на сумму 125 миллионов леев может быть подана до 30 марта 2022 года."Энергоком" и "Молдовагаз" должны будут подписать Дополнительное соглашение об отсрочке до 31 марта 2022 году оплаты природного газа, поставленного "Молдовагаз" в предыдущие периоды на сумму 183 миллиона леев.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.В январе 2022 года у "Молдовагаза" возникли проблемы с оплатой аванса за потребленный газ. Власти страны объявили о готовности ввести режим ЧП в энергетике.

https://ru.sputnik.md/20220119/moldova-pered-ocherednym-chp-energetika-chto-zhdet-stranu-48157630.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

молдовагаз