https://ru.sputnik.md/20220120/muravskiy-k-20-fevralya-u-moldovy-vnov-budut-problemy-s-platezhami-gazpromu-48182343.html

Муравский: к 20 февраля у Молдовы вновь будут проблемы с платежами "Газпрому"

Муравский: к 20 февраля у Молдовы вновь будут проблемы с платежами "Газпрому"

Газовый кризис минувшей осени ничему не научил молдавское правительство

2022-01-20T17:02+0200

2022-01-20T17:02+0200

2022-01-20T18:08+0200

экономика

в молдове

тарифы

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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Введение в Молдове очередного режима чрезвычайного положения в энергетике, которое в четверг утвердили 58 депутатов от правящей партии, свидетельствует о том, что власть намеревается вновь наступить на старые грабли. Такое мнение высказал в интервью Sputnik Молдова бывший вице-премьер, экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский.В свете решения высшего законодательного органа экс-министр напомнил, что в момент объявления минувшей осенью предыдущего режима ЧП в молдавской энергетике представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сопроводил эту ситуацию комментарием, на который тогда мало кто обратил внимание."Куприянов тогда сказал: Молдова смогла в итоге выполнить обязательства, но была вынуждена прибегнуть к изъятию денег из бюджета, что свидетельствует о неустойчивости энергетической системы республики. Представитель "Газпрома" в тот момент особо подчеркнул, что вероятность повторения такого рода кризиса в Молдове в будущем весьма и весьма высока. Как мы видим сейчас, слова Куприянова полностью подтвердились", – говорит Муравский.По его мнению, с того момента в действиях молдавского правительства ничего не изменилось, а точнее – кабинет министров Гарилицы, с точки зрения эксперта, никаких адекватных ситуации действий не предпринял вообще.Муравский утверждает, что нынешние проблемы с платежами "Газпрому" возникли из-за "кассового разрыва". На каждый скачок закупочной цены на газ для Молдовы соответствующие изменения в тарифах для внутреннего потребителя запаздывают как минимум на месяц. То есть, поясняет эксперт, в январе собирают платежи по старому тарифу, а закупочную цену нужно платить уже новую.Отметим, что глава АО "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что в данный момент предприятие "работает себе в убыток". По его словам, компания покупает у поставщика природный газ по 647 долларов США за тысячу кубометров, а продает потребителям (в том числе промышленным) по 430."Так, одной из мер правительство избрало выплатить сейчас "Молдовагазу" компенсации из госбюджета за февраль и март. Хорошо, молдавская компания отправит необходимые деньги в Москву, но вместе с этим будут потрачены средства сразу за три месяца. И что "Молдовагаз" будет делать в феврале-марте? Ведь, помимо очередных выплат "Газпрому", вновь придется искать задним числом деньги на компенсации", – утверждает Муравский.От также подчеркивает, что в рамках экстренных мер "Молдовагаз" не освободили от НДС, а всего лишь позволили отсрочить выплаты. То есть молдавской газовой компании дали беспроцентный кредит. А кредиты, как известно, нужно возвращать. Откуда? Только через тариф, убежден Муравский, других источников нет.Эксперт указывает, что все попытки "Молдовагаза" получить кредит от коммерческих банков республики окончились провалом, не только потому, что молдавская банковская система слаба и "физически" не потянет огромную сумму, но и потому, что доверие к отягощенной долгами энергетический системы Молдовы к сегодняшнему дню значительно подорвано.Он уверен, что с момента заявления Куприянова власть Молдовы "не сделала никаких выводов и даже не проанализировала ситуацию"."За это время можно было разработать механизм, который позволил бы "Молдовагазу" и НАРЭ оперативным образом решить проблему адаптации тарифов. Или хотя бы убрать разрывы в платежах", – считает эксперт.Впрочем, Муравский не видит других финансовых источников для выправления ситуации, кроме государственного бюджета (со всеми вытекающими последствиями), поскольку АО "Молдовагаз", как показала практика последних месяцев, самостоятельно решить проблему не способно.Парламент Молдовы ввел 20 января в стране ЧП в связи с ситуацией в энергетическом секторе. За такое решение проголосовали 58 депутатов правящей партии “Действие и солидарность” (PAS).Депутаты блока коммунистов и социалистов и фракции "Шор" отказались поддерживать решение о введении ЧП, заявив, что у правительства было достаточно времени и инструментов, чтобы справится с ситуацией.Представляя проект постановления о введении чрезвычайного положения, премьер Наталья Гаврилица заявила, что благодаря режиму ЧП, правительство сможет дать АО "Молдовагаз" отсрочку по выплате НДС в бюджет и выплатить авансом компенсации за природный газ для населения. По словам премьер-министра этих мер будет достаточно, чтобы "Молдовагаз" в срочном порядке заплатил "Газпрому" за текущее потребление в январе.В правительстве рассчитывают, что чрезвычайные полномочия также позволят избежать подобных кризисов в будущем.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.В январе 2022 года у "Молдовагаза" возникли проблемы с оплатой аванса за потребленный газ. Власти страны объявили о готовности ввести режим ЧП в энергетике.

https://ru.sputnik.md/20220120/cheban-peresmotr-tarif-48174110.html

https://ru.sputnik.md/20220119/dlya-chego-moldova-vvodit-rezhim-chp-v-energetike--kommentarii-ekspertov-48155897.html

https://ru.sputnik.md/20220120/moldovagaz-zaplatit-gazpromu-za-yanvar-do-kontsa-dnya-48176451.html

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2022

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в молдове, тарифы, газпром, молдовагаз, газ