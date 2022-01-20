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Муравский: выдвигали ли Молдове политические требования на газовых переговорах
Муравский: выдвигали ли Молдове политические требования на газовых переговорах
Экс-министр экономики проанализировал мнения тех, кто считает, что "Газпром" требовал у молдавских переговорщиков политических уступок.
2022-01-20T08:00+0200
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Муравский: выдвигали ли Молдове политические требования на газовых переговорах
Муравский: выдвигали ли Молдове политические требования на газовых переговорах
С "Газпромом" не только нужно, но и можно договориться, если правильно и професиионально себя вести – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал бывший вице-премьер, экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский.К сожалению, повышенный градус патриотизма или даже псевдопатриотизма у отдельных граждан и публичных персон в Молдове отнимает у них трезвый взгляд на реальность, считает эксперт."Ультрапатриоты", которые говорят, что они "не встанут на колени", имеют хорошую финансовую базу для своего существования, а миллион молдавских граждан сводит концы с концами, и никто не собирается ставить Молдову на колени", - заявил Муравский.Не существует никаких доказательств того, что "Газпром" оказывал политическое давление на Молдову, требуя каких-либо уступок, все это не более чем сплетни в виде версий, говорит экономист.В правом политическом сегменте Молдовы достаточно популярна тема, что Россия потребовала от Молдовы частично пожертвовать суверенитетом в обмен на низкую цену на газ.
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Муравский: выдвигали ли Молдове политические требования на газовых переговорах

08:00 20.01.2022
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Муравский: выдвигали ли Молдове политические требования на газовых переговорах
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
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Бывший вице-премьер, экс-министр экономики проанализировал мнения тех, кто считает, что "Газпром" требовал у молдавских переговорщиков политических уступок.
С "Газпромом" не только нужно, но и можно договориться, если правильно и професиионально себя вести – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал бывший вице-премьер, экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский.

"Компромисс можно найти всегда, но в нашей ситуации вся атмосфера, которая создается представителями нашего правительства, убивает всякую возможность компромисса. И разговоры некоторых нынешних и бывших политиков о том, что "мы не пойдем на поклон к России", не вносят положительный резонанс", - сказал экономист.

К сожалению, повышенный градус патриотизма или даже псевдопатриотизма у отдельных граждан и публичных персон в Молдове отнимает у них трезвый взгляд на реальность, считает эксперт.
"Ультрапатриоты", которые говорят, что они "не встанут на колени", имеют хорошую финансовую базу для своего существования, а миллион молдавских граждан сводит концы с концами, и никто не собирается ставить Молдову на колени", - заявил Муравский.
Не существует никаких доказательств того, что "Газпром" оказывал политическое давление на Молдову, требуя каких-либо уступок, все это не более чем сплетни в виде версий, говорит экономист.

"До сегодняшнего дня ни президент, ни премьер-министр, ни участник переговоров Спыну не сказали, что были поставлены политические условия. Все эти разговоры исходят от людей, которые в переговорах не принимали участия. Вот если президент или премьер скажут об этом – тогда я задумаюсь, стоит ли тут уступать или платить такую цену. А пока об этом говорят люди, которые подливают бензин в отношения Молдовы и России", - резюмировал собеседник.

В правом политическом сегменте Молдовы достаточно популярна тема, что Россия потребовала от Молдовы частично пожертвовать суверенитетом в обмен на низкую цену на газ.
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