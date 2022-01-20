https://ru.sputnik.md/20220120/muravskiy-vydvigali-li-moldove-politicheskie-trebovaniya-na-gazovykh-peregovorakh-48102904.html

Муравский: выдвигали ли Молдове политические требования на газовых переговорах

Муравский: выдвигали ли Молдове политические требования на газовых переговорах

Экс-министр экономики проанализировал мнения тех, кто считает, что "Газпром" требовал у молдавских переговорщиков политических уступок.

2022-01-20T08:00+0200

2022-01-20T08:00+0200

2022-01-20T08:00+0200

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Муравский: выдвигали ли Молдове политические требования на газовых переговорах Муравский: выдвигали ли Молдове политические требования на газовых переговорах

С "Газпромом" не только нужно, но и можно договориться, если правильно и професиионально себя вести – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал бывший вице-премьер, экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский.К сожалению, повышенный градус патриотизма или даже псевдопатриотизма у отдельных граждан и публичных персон в Молдове отнимает у них трезвый взгляд на реальность, считает эксперт."Ультрапатриоты", которые говорят, что они "не встанут на колени", имеют хорошую финансовую базу для своего существования, а миллион молдавских граждан сводит концы с концами, и никто не собирается ставить Молдову на колени", - заявил Муравский.Не существует никаких доказательств того, что "Газпром" оказывал политическое давление на Молдову, требуя каких-либо уступок, все это не более чем сплетни в виде версий, говорит экономист.В правом политическом сегменте Молдовы достаточно популярна тема, что Россия потребовала от Молдовы частично пожертвовать суверенитетом в обмен на низкую цену на газ.

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2022

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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