https://ru.sputnik.md/20220120/nemerenko-v-moldove-sutochnaya-zabolevaemost-mozhet-prevysit-10-tysyach-sluchaev-48179088.html

Немеренко: в Молдове суточная заболеваемость может превысить 10 тысяч случаев

Немеренко: в Молдове суточная заболеваемость может превысить 10 тысяч случаев

Уже через несколько дней суточная заболеваемость коронавирусом в Молдове может превысить пятизначное число.

2022-01-20T15:37+0200

2022-01-20T15:37+0200

2022-01-20T16:03+0200

коронавирус

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алла немеренко

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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. В Молдове суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией может превысить 10 тысяч случаев. Об этом на пресс-конференции в четверг заявила глава Минздрава Алла Немеренко, отвечая на вопрос о сценарии, который может произойти уже на следующей неделе.Глава Минздрава привела в пример Эстонию, обратив внимание на то, что эта страна меньше Молдовы."Вчера у них было более 14 тысяч случаев. Все зависит от того, будем ли мы способны понять посыл, что мы все должны защищаться, чтобы успешно пройти это период и не потерять никого дорогого нам. Это самое важное", – сказала Немеренко.Министр также подчеркнула, что пожилые люди остаются в зоне риска.Также глава Минздрава отметила, что не стоит говорить о снижении количества смертей, вызванных осложнениями на фоне коронавирусной инфекции. По ее словам, в процентном соотношении от общей заболеваемости COVID-19 цифра может становиться меньше, но в количественном она все равно останется высокой.Национальная комиссия общественного здоровья в четверг предложила на месяц введение в Молдове мер, соответствующих "красному коду". Немеренко объяснила, делается это из-за того, что существующая система учета заболеваемости, когда коды COVID-опасности обновляются раз в неделю, не успевает за стремительным ростом заболеваемости.Так, было принято решение с понедельника перевести на удаленное обучение школьников, запретить вход в закрытые помещения без COVID-сертификата (за некоторым исключением), временно запретить проведение частных мероприятий.

https://ru.sputnik.md/20220120/sputnik-v-effektivnee-pfizer-omikron-48175633.html

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2022

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Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_466:0:2514:2048_100x100_80_0_0_1eb6f8fdfe0a8502571d186d52dbe1bd.jpg

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Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_466:0:2514:2048_100x100_80_0_0_1eb6f8fdfe0a8502571d186d52dbe1bd.jpg

в молдове, молдова, сутки, заболеваемость, алла немеренко