https://ru.sputnik.md/20220120/novye-ogranicheniya-v-zakrytye-pomescheniya-ne-propustyat-bez-covid-sertifikata-48178887.html

Новые ограничения: в закрытые помещения не пропустят без COVID-сертификата

Новые ограничения: в закрытые помещения не пропустят без COVID-сертификата

Для того, чтобы попасть во все закрытые общественные пространства, за исключением социально значимых, необходимо будет предъявить COVID-сертификат.

2022-01-20T15:33+0200

2022-01-20T15:33+0200

2022-01-20T16:23+0200

ограничения

коронавирус

молдова

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КИШИНЕВ, 20 янв– Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия в области здравоохранения приняла решение ограничить доступ во все закрытые общественные помещения, кроме социально значимых для совершеннолетних граждан. Об этом на пресс-конференции объявила глава Минздрава Алла Немеренко.Главное ограничение - COVID-сертификат необходимо будет предъявить при входе в любые закрытые помещения, кроме тех, которые предоставляют существенно важные услуги, такие, как продуктовые магазины, аптеки, АЗС, зоомагазины, банки, кредитные организации, офисы коммунальных служб и т. пТакже это ограничение не будет распространяться на вокзалы и аэропорт.Также снизится с трех до двух количество людей, которые могут войти одновременно в коммерческие помещения.Деятельность заведений общепита будет ограничена временем с 7.00 утра до 22.00 вечером. По словам Немеренко, ежедневно в Молдове регистрируется 233 случая заражения на 100 тысяч жителей, учитывая, что красный порог эпидемиологической тревоги начинается со 150 случаев.Глава Минздрава заявила, что в Молдове установлен "красный уровень" общественной опасности.

https://ru.sputnik.md/20220120/svadby-i-vecherinki-pod-zapretom-v-moldove-zapretili-chastnye-meropriyatiya-48179668.html

молдова

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

ограничения, молдова