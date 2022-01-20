https://ru.sputnik.md/20220120/novye-ogranicheniya-v-zakrytye-pomescheniya-ne-propustyat-bez-covid-sertifikata-48178887.html
Новые ограничения: в закрытые помещения не пропустят без COVID-сертификата
Новые ограничения: в закрытые помещения не пропустят без COVID-сертификата
Для того, чтобы попасть во все закрытые общественные пространства, за исключением социально значимых, необходимо будет предъявить COVID-сертификат.
2022-01-20T15:33+0200
2022-01-20T15:33+0200
2022-01-20T16:23+0200
ограничения
коронавирус
молдова
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КИШИНЕВ, 20 янв– Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия в области здравоохранения приняла решение ограничить доступ во все закрытые общественные помещения, кроме социально значимых для совершеннолетних граждан. Об этом на пресс-конференции объявила глава Минздрава Алла Немеренко.Главное ограничение - COVID-сертификат необходимо будет предъявить при входе в любые закрытые помещения, кроме тех, которые предоставляют существенно важные услуги, такие, как продуктовые магазины, аптеки, АЗС, зоомагазины, банки, кредитные организации, офисы коммунальных служб и т. пТакже это ограничение не будет распространяться на вокзалы и аэропорт.Также снизится с трех до двух количество людей, которые могут войти одновременно в коммерческие помещения.Деятельность заведений общепита будет ограничена временем с 7.00 утра до 22.00 вечером. По словам Немеренко, ежедневно в Молдове регистрируется 233 случая заражения на 100 тысяч жителей, учитывая, что красный порог эпидемиологической тревоги начинается со 150 случаев.Глава Минздрава заявила, что в Молдове установлен "красный уровень" общественной опасности.
https://ru.sputnik.md/20220120/svadby-i-vecherinki-pod-zapretom-v-moldove-zapretili-chastnye-meropriyatiya-48179668.html
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ограничения, молдова
Новые ограничения: в закрытые помещения не пропустят без COVID-сертификата
15:33 20.01.2022 (обновлено: 16:23 20.01.2022)
Для того, чтобы попасть во все закрытые общественные пространства, за исключением социально значимых, необходимо будет предъявить COVID-сертификат.
КИШИНЕВ, 20 янв– Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия в области здравоохранения приняла решение ограничить доступ во все закрытые общественные помещения, кроме социально значимых для совершеннолетних граждан. Об этом на пресс-конференции объявила глава Минздрава Алла Немеренко.
Главное ограничение - COVID-сертификат необходимо будет предъявить при входе в любые закрытые помещения, кроме тех, которые предоставляют существенно важные услуги, такие, как продуктовые магазины, аптеки, АЗС, зоомагазины, банки, кредитные организации, офисы коммунальных служб и т. п
Также это ограничение не будет распространяться на вокзалы и аэропорт.
"Мы переходим на практику европейских стран. Любой кто хочет войти в магазин одежды, в парфюмерию, должен представить сертификат", - заявила Немеренко.
Также снизится с трех до двух количество людей, которые могут войти одновременно в коммерческие помещения.
Деятельность заведений общепита будет ограничена временем с 7.00 утра до 22.00 вечером.
По словам Немеренко, ежедневно в Молдове регистрируется 233 случая заражения на 100 тысяч жителей, учитывая, что красный порог эпидемиологической тревоги начинается со 150 случаев.
Глава Минздрава заявила, что в Молдове установлен "красный уровень" общественной опасности.