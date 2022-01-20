https://ru.sputnik.md/20220120/novyy-dialog-putin-bayden-48175993.html

В Кремле не исключили возможности нового диалога Путина и Байдена

В Кремле не исключили возможности нового диалога Путина и Байдена

Песков заявил, что общение президентов России и США не исключено и этот разговор можно только приветствовать.

2022-01-20T22:00+0200

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россия

в мире

владимир путин

джо байден

дмитрий песков

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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Возможность нового разговора Владимира Путина и Джо Байдена можно только приветствовать, беседа будет полезна для обеих стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Мы тоже не исключаем очередного общения двух президентов. Мы считаем, что в любом случае такое общение можно только приветствовать, оно полезно для обоих государств. Мы тоже не исключаем, что после того, как нам удастся ознакомиться с вышеупомянутыми документами (письменным ответом Вашингтона по российским предложениям о гарантиях безопасности. – Ред.), главы государств посчитают целесообразным связаться и обсудить", – сказал Песков.Предыдущая беседа Путина и Байдена состоялась в ночь на 31 декабря 2021 года. Одной из главных тем стала реализация достигнутой ранее договоренности о запуске переговоров по гарантиям безопасности, предложенных Россией.

https://ru.sputnik.md/20211231/bayden-progress-peregovory-rossiya-47687362.html

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в мире, владимир путин, джо байден, дмитрий песков