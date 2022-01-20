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https://ru.sputnik.md/20220120/novyy-dialog-putin-bayden-48175993.html
В Кремле не исключили возможности нового диалога Путина и Байдена
В Кремле не исключили возможности нового диалога Путина и Байдена
Песков заявил, что общение президентов России и США не исключено и этот разговор можно только приветствовать.
2022-01-20T22:00+0200
2022-01-20T22:00+0200
россия
в мире
владимир путин
джо байден
дмитрий песков
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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Возможность нового разговора Владимира Путина и Джо Байдена можно только приветствовать, беседа будет полезна для обеих стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Мы тоже не исключаем очередного общения двух президентов. Мы считаем, что в любом случае такое общение можно только приветствовать, оно полезно для обоих государств. Мы тоже не исключаем, что после того, как нам удастся ознакомиться с вышеупомянутыми документами (письменным ответом Вашингтона по российским предложениям о гарантиях безопасности. – Ред.), главы государств посчитают целесообразным связаться и обсудить", – сказал Песков.Предыдущая беседа Путина и Байдена состоялась в ночь на 31 декабря 2021 года. Одной из главных тем стала реализация достигнутой ранее договоренности о запуске переговоров по гарантиям безопасности, предложенных Россией.
https://ru.sputnik.md/20211231/bayden-progress-peregovory-rossiya-47687362.html
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в мире, владимир путин, джо байден, дмитрий песков

В Кремле не исключили возможности нового диалога Путина и Байдена

22:00 20.01.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - Sputnik Молдова, 1920, 20.01.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Песков заявил, что общение президентов России и США не исключено и этот разговор можно только приветствовать.
КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Возможность нового разговора Владимира Путина и Джо Байдена можно только приветствовать, беседа будет полезна для обеих стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"Мы тоже не исключаем очередного общения двух президентов. Мы считаем, что в любом случае такое общение можно только приветствовать, оно полезно для обоих государств. Мы тоже не исключаем, что после того, как нам удастся ознакомиться с вышеупомянутыми документами (письменным ответом Вашингтона по российским предложениям о гарантиях безопасности. – Ред.), главы государств посчитают целесообразным связаться и обсудить", – сказал Песков.
Предыдущая беседа Путина и Байдена состоялась в ночь на 31 декабря 2021 года. Одной из главных тем стала реализация достигнутой ранее договоренности о запуске переговоров по гарантиям безопасности, предложенных Россией.
Президент США Джо Байден - Sputnik Молдова, 1920, 31.12.2021
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Байден рассчитывает на прогресс в предстоящих переговорах с Россией
31 декабря 2021, 23:40
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