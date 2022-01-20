https://ru.sputnik.md/20220120/oleg-belyakov-neobkhodimo-usilenie-mirotvorcheskoy-sostavlyayuschey-48185638.html

Олег Беляков: необходимо усиление миротворческой составляющей

Олег Беляков: необходимо усиление миротворческой составляющей

Приднестровье обозначило свою позицию относительно совместного плана Молдовы и НАТО заменить российских миротворцев "миссией с международным мандатом".

2022-01-20T18:20+0200

2022-01-20T18:20+0200

2022-01-20T18:20+0200

политика

в молдове

приднестровье

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ТИРАСПОЛЬ, 20 янв - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Приднестровье прокомментировали один из пунктов новой программы сотрудничества партнерства Молдова-НАТО. Идея заключается в том, чтобы вывести российских миротворцев из региона и трансформировать нынешнюю миротворческую операцию в "миссию с международным мандатом".Тирасполь напомнил о механизме функционирования миссии на Днестре: "миротворцы должны выполнять свои задачи до момента полного всестороннего урегулирования приднестровского конфликта"."Мы видим элементы определенных осложнений, поэтому приднестровская сторона в этой части считает, что усиление миротворческой составляющей, в частности российской, - необходимость. Какая-то угроза возникает, а личный состав, который есть, не соответствует тем реалиям опасности, которые имеют место на сегодняшний день. Российская составляющая должна быть приведена в соответствии с теми решениями, которые принимала Объединенная Контрольная Комиссия. Тогда мы будем чувствовать полную уверенность в своей безопасности", - подчеркнул Беляков.Новый индивидуальный план партнерства Молдовы с Североатлантическим альянсом НАТО на 2022-2023 годы был утвержден на заседании правительства Молдовы 19 января 2022 года.Согласно тексту документа, "Республика Молдова будет и дальше развивать сотрудничество с НАТО"."Политическая ассоциация и экономическая интеграция посредством реализации Соглашения Ассоциации с Европейским союзом, а также укрепления политического диалога и практического сотрудничества с евроатлантическими структурами остается одной из главных задач стратегии развития Республики Молдова", - говорится в документе.План также предусматривает, что сотрудничество Молдовы с НАТО будет основываться на уважении конституционного нейтралитета государства. Согласно статье 11 Конституции, Республика Молдова провозглашает свой постоянный нейтралитет и не допускает размещения на своей территории вооруженных сил других государств.Предыдущий план партнерства Молдова-НАТО был одобрен правительством Молдовы в 2017 году и действовал до 2019 года.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20220114/lavrov-rasskazal-krasnykh-liniyakh-ukraine-nato-garantiyakh-bezopasnosti-48015777.html

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