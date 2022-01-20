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Академик Онищенко назвал сроки завершения пандемии
Академик Онищенко назвал сроки завершения пандемии
Экс-глава Роспотребнадзора дал свой прогноз по срокам окончания пандемии коронавируса.
2022-01-20T22:28+0200
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КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Уже к маю этого года пандемия коронавируса может завершиться при условии, что темпы вакцинации будут расти. Об этом заявил заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.По мнению Онищенко, вводить массовую изоляцию из-за коронавируса больше не стоит, изолировать нужно только тех, кто не привит.При этом людям следует самим сознательно подходить к решению, совершать ли международные поездки, летать ли в другие страны, считает академик РАН. Отправляться в путешествие следует только тем, кто привит против коронавирусной инфекции, отметил Онищенко.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
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россия, олег онищенко

Академик Онищенко назвал сроки завершения пандемии

22:28 20.01.2022
© Sputnik / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - Sputnik Молдова, 1920, 20.01.2022
© Sputnik / Нина Зотина
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Экс-глава Роспотребнадзора дал свой прогноз по срокам окончания пандемии коронавируса.
КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Уже к маю этого года пандемия коронавируса может завершиться при условии, что темпы вакцинации будут расти. Об этом заявил заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

"Вполне… В мае можно все закончить, привейтесь", – заявил Онищенко, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли "омикрон" стать завершающим штаммом.

По мнению Онищенко, вводить массовую изоляцию из-за коронавируса больше не стоит, изолировать нужно только тех, кто не привит.

"Массовая изоляция – это глупость, ее не надо делать уже, но изолировать тех, кто не привит и у кого есть противопоказания – это надо", – сказал Онищенко.

При этом людям следует самим сознательно подходить к решению, совершать ли международные поездки, летать ли в другие страны, считает академик РАН. Отправляться в путешествие следует только тем, кто привит против коронавирусной инфекции, отметил Онищенко.
16:12
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
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