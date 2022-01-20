https://ru.sputnik.md/20220120/onischenko-sroki-zaversheniya-pandemii-48181810.html

Академик Онищенко назвал сроки завершения пандемии

Академик Онищенко назвал сроки завершения пандемии

Экс-глава Роспотребнадзора дал свой прогноз по срокам окончания пандемии коронавируса.

2022-01-20T22:28+0200

2022-01-20T22:28+0200

2022-01-20T22:28+0200

коронавирус

россия

олег онищенко

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КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. Уже к маю этого года пандемия коронавируса может завершиться при условии, что темпы вакцинации будут расти. Об этом заявил заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.По мнению Онищенко, вводить массовую изоляцию из-за коронавируса больше не стоит, изолировать нужно только тех, кто не привит.При этом людям следует самим сознательно подходить к решению, совершать ли международные поездки, летать ли в другие страны, считает академик РАН. Отправляться в путешествие следует только тем, кто привит против коронавирусной инфекции, отметил Онищенко.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

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россия, олег онищенко