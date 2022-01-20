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https://ru.sputnik.md/20220120/otvet-na-prinyatie-sanktsiy-ssha-budet-simmetrichnym---deputat-gosdumy-48180700.html
Ответ на принятие санкций США будет симметричным – депутат Госдумы
Ответ на принятие санкций США будет симметричным – депутат Госдумы
Депутат Государственной думы допустил применение США новых санкций в отношении России.
2022-01-20T19:55+0200
2022-01-20T20:14+0200
россия
сша
санкции
госдума
политика
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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Ответ Москвы в случае принятия нового пакета санкций США против России будет симметричным: "Мы оставляем за собой право на разрыв дипломатических отношений с теми странами, которые присоединятся к ним", – заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.Депутат также допустил санкционные и другие меры со стороны Вашингтона."В то же время я допускаю со стороны США такие моменты, как мощные санкции, публичные оскорбления и запреты на контакты с российскими лидерами", – отметил Белик.Он также задался вопросом, как в контексте возможного отключения России от SWIFT сами зарубежные партнеры будут рассчитываться с Россией за газ или нефть."Ну а то, что говорят о конвертации рубля, отключении России от SWIFT… Интересно, за газ, нефть и другие российские товары европейские эмиссары с чемоданами денег в Москву поедут рассчитываться?" – спросил политик.Ранее республиканец Джим Бэнкс представил новый проект ограничительных мер в отношении России, следует из информации на сайте конгресса США. Проект внесли на рассмотрение 19 января. Инициативу поддержали еще 38 конгрессменов. Текст документа пока официально не опубликовали.По информации Washington Post, он получил название "Акт о привлечении к ответственности Путина" и предполагает объявление "поддерживаемых Россией" сил в Донбассе террористами и признание России спонсором терроризма, запрет на операции с российским госдолгом, меры против "Северного потока – 2", включая связанные с ним организации и их акционеров, прекращение финансирования диалога по кибербезопасности, пока не закончатся атаки на американские ведомства, прекращение финансирования диалога по стратегической стабильности, пока Крым будет российским. Помимо этого, указывается, что в проекте предусмотрены санкции лично против президента РФ Владимира Путина, всех членов правительства, а также российских чиновников, силовиков, бизнесменов и журналистов.
https://ru.sputnik.md/20220117/genotsid-sanktsiy-zapad-48082454.html
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сша, санкции, госдума, политика

Ответ на принятие санкций США будет симметричным – депутат Госдумы

19:55 20.01.2022 (обновлено: 20:14 20.01.2022)
© Sputnik / Алексей МайшевЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - Sputnik Молдова, 1920, 20.01.2022
© Sputnik / Алексей Майшев
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Депутат Государственной думы допустил применение США новых санкций в отношении России.
КИШИНЕВ, 20 янв Sputnik. Ответ Москвы в случае принятия нового пакета санкций США против России будет симметричным: "Мы оставляем за собой право на разрыв дипломатических отношений с теми странами, которые присоединятся к ним", – заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

"Ответ, без сомнения, будет зеркальным: мы оставляем за собой право разорвать дипломатические отношения со всеми странами, которые присоединятся к этому санкционному пакету", – подчеркнул Белик.

Депутат также допустил санкционные и другие меры со стороны Вашингтона.
"В то же время я допускаю со стороны США такие моменты, как мощные санкции, публичные оскорбления и запреты на контакты с российскими лидерами", – отметил Белик.
Он также задался вопросом, как в контексте возможного отключения России от SWIFT сами зарубежные партнеры будут рассчитываться с Россией за газ или нефть.
"Ну а то, что говорят о конвертации рубля, отключении России от SWIFT… Интересно, за газ, нефть и другие российские товары европейские эмиссары с чемоданами денег в Москву поедут рассчитываться?" – спросил политик.

Ранее республиканец Джим Бэнкс представил новый проект ограничительных мер в отношении России, следует из информации на сайте конгресса США. Проект внесли на рассмотрение 19 января. Инициативу поддержали еще 38 конгрессменов. Текст документа пока официально не опубликовали.
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17 января, 21:35
По информации Washington Post, он получил название "Акт о привлечении к ответственности Путина" и предполагает объявление "поддерживаемых Россией" сил в Донбассе террористами и признание России спонсором терроризма, запрет на операции с российским госдолгом, меры против "Северного потока – 2", включая связанные с ним организации и их акционеров, прекращение финансирования диалога по кибербезопасности, пока не закончатся атаки на американские ведомства, прекращение финансирования диалога по стратегической стабильности, пока Крым будет российским. Помимо этого, указывается, что в проекте предусмотрены санкции лично против президента РФ Владимира Путина, всех членов правительства, а также российских чиновников, силовиков, бизнесменов и журналистов.
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