https://ru.sputnik.md/20220120/parlament-moldovy-rassmotrit-vopros-o-vvedenii-v-strane-chrezvychaynogo-polozheniya-48153773.html

Парламент Молдовы рассмотрит вопрос о введении в стране Чрезвычайного положения

Парламент Молдовы рассмотрит вопрос о введении в стране Чрезвычайного положения

Парламент Молдовы проводит 20 января 2022 года внеочередную сессию.

2022-01-20T07:30+0200

2022-01-20T07:30+0200

2022-01-20T09:16+0200

чрезвычайное положение

парламент

общество

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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Парламент Молдовы на заседании 20 января рассмотрит предложение правительства о введении в стране Чрезвычайного положения сроком на 60 дней. Решение о проведении внеочередной сессии было утверждено накануне Постоянным бюро парламента по инициативе спикера Игоря Гросу.Вопрос о введении ЧП - единственный в повестке дня заседания.Правительство Молдовы 19 января приняло решение обратиться в парламент с предложением ввести в стране чрезвычайное положение сроком на 60 дней в связи с ситуацией в энергетике.Напомним, ПАО "Газпром" прислало официальное письмо АО "Молдовагаз", предупредив об остановке поставок в Молдову природного газа при отсутствии оплаты по контракту к 20 января.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.В январе 2022 года у "Молдовагаза" возникли проблемы с оплатой аванса за потребленный газ. Власти страны объявили о готовности ввести режим ЧП в энергетике.

https://ru.sputnik.md/20220119/pravitelstvo-predlagaet-parlamentu-vvesti-v-moldove-chp-v-energetike-48144878.html

https://ru.sputnik.md/20220119/spynu-rasskazal-skolko-moldovagaz-dolzhen-gazpromu-za-yanvar-48133525.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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чрезвычайное положение, парламент