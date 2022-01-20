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Парламент Молдовы проводит внеочередное заседание
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Парламент Молдовы проводит 20 и 21 января 2022 года внеочередную сессию, это связано с необходимостью утверждения некоторых нормативных актов в срочном порядке.
Решение о проведении внеочередной сессии было утверждено накануне постоянным бюро парламента по поручению спикера Игоря Гросу.
Депутатам необходимо рассмотреть и утвердить в первоочередном порядке пакет нормативных актов, имеющих социально-экономическое значение, в том числе для поддержки граждан в условиях роста цен на газ на внутреннем рынке.
Кроме того, повестка дня специальной сессии, утвержденная постоянным бюро, включает проект решения об объявлении чрезвычайного положения на всей территории Республики Молдова сроком на 60 дней.
Депутатам необходимо рассмотреть и утвердить в первоочередном порядке пакет нормативных актов, имеющих социально-экономическое значение, в том числе для поддержки граждан в условиях роста цен на газ на внутреннем рынке.
Кроме того, повестка дня специальной сессии, утвержденная постоянным бюро, включает проект решения об объявлении чрезвычайного положения на всей территории Республики Молдова сроком на 60 дней.
В ходе внеочередной сессии депутаты также рассмотрят проект поправок к Закону об изменении условий установления и предоставления помощи в холодный период года.