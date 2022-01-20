https://ru.sputnik.md/20220120/pereboi-na-zheleznoy-doroge-na-yuge-italii-voznikli-iz-za-zemletryaseniya-48176997.html

Перебои на железной дороге на юге Италии возникли из-за землетрясения

Перебои на железной дороге на юге Италии возникли из-за землетрясения

Сейсмособытие, произошедшее на юге Италии, привело к серьезным перебоям в железнодорожном сообщении.

2022-01-20T23:00+0200

2022-01-20T23:00+0200

2022-01-20T23:00+0200

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КИШИНЕВ, 20 янв - Sputnik. Движение по железной дороге, соединяющей южную итальянскую область Калабрия с Римом, было нарушено в четверг из-за довольно сильного землетрясения, передает РИА Новости со ссылкой на газету la Repubblica.Национальная компания "Итальянская железнодорожная сеть" (Rfi) отмечает, что задержки коснулись и региональных линий, где для пассажиров организовали перевозку на автобусах.Как информирует агентство ANSA, землетрясение магнитудой 4,3 было зафиксировано на глубине в десять километров. Подземные толчки ощущались в районе Вибонезе, где по данным Национального института геофизики, располагался эпицентр.Землетрясение затронуло большую территорию Калабрии, были эвакуированы школы и офисы. как отмечает источник, пострадавших нет, однако сейсмособытие стало стрессовым для многих людей.

https://ru.sputnik.md/20220116/zemletryasenie-v-rumynii-magnituda-prevysila-4-48063837.html

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в мире, италия, землетрясение