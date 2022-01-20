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https://ru.sputnik.md/20220120/pogodnye-rekordy-moldovy-20-yanvarya-48158843.html
Погодные рекорды Молдовы 20 января
Погодные рекорды Молдовы 20 января
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
2022-01-20T00:01+0200
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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 20 января был зарегистрирован около 60 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1963 году столбик термометра опустился до –28,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 20 января зарегистрировали в 1948 году. Тогда воздух прогрелся до +12,6 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 20 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 41 градус.
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в молдове, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 20 января

00:01 20.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausЗимний Кишинев 2021
Зимний Кишинев 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 20.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 20 января был зарегистрирован около 60 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
По информации метеорологов, в этот день в 1963 году столбик термометра опустился до –28,4 градуса по Цельсию.
А температурный максимум на территории Молдовы 20 января зарегистрировали в 1948 году. Тогда воздух прогрелся до +12,6 градуса.
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Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 20 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 41 градус.
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