https://ru.sputnik.md/20220120/pogodnye-rekordy-moldovy-20-yanvarya-48158843.html

Погодные рекорды Молдовы 20 января

Погодные рекорды Молдовы 20 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

2022-01-20T00:01+0200

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КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 20 января был зарегистрирован около 60 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1963 году столбик термометра опустился до –28,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 20 января зарегистрировали в 1948 году. Тогда воздух прогрелся до +12,6 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 20 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 41 градус.

https://ru.sputnik.md/20200403/net-khuda-bez-dobra-zaprescheny-vse-vidy-rubki-v-lesakh-29750161.html

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2022

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