https://ru.sputnik.md/20220120/politicheskaya-stabilnost-peregovornyy-protsess-poslanie-krasnoselskii-48172225.html

Политическая стабильность и переговорный процесс – о чем послание Красносельского

Политическая стабильность и переговорный процесс – о чем послание Красносельского

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский обозначил задачи на ближайший год для органов государственной власти

2022-01-20T13:38+0200

2022-01-20T13:38+0200

2022-01-20T13:54+0200

приднестровье

послание

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 20 янв – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский обратился с традиционным посланием, в котором обозначил задачи на 2022-й год. Свою стратегию глава региона озвучил на расширенном онлайн-совещании.Он обозначил вопросы обеспечения политической стабильности. Приднестровскому МИДу Красносельский поручил поддерживать миротворческую операцию под эгидой Российской Федерации и не допускать попыток разрушения формата "5+2", а также содействовать стабильному функционированию переговорного процесса.В сфере внешней политики Красносельский также подчеркнул необходимость расширения сотрудничества с Организацией Объединенных Наций, а также укрепления политико-дипломатических связей с членами ООН и не представленными народами.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20211224/krasnoselskiy-intervyu-mirotvortsy-gaz-dolg-sherif-47496591.html

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