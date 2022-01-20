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Политическая стабильность и переговорный процесс – о чем послание Красносельского
Политическая стабильность и переговорный процесс – о чем послание Красносельского
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский обозначил задачи на ближайший год для органов государственной власти
2022-01-20T13:38+0200
2022-01-20T13:54+0200
приднестровье
послание
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 20 янв – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский обратился с традиционным посланием, в котором обозначил задачи на 2022-й год. Свою стратегию глава региона озвучил на расширенном онлайн-совещании.Он обозначил вопросы обеспечения политической стабильности. Приднестровскому МИДу Красносельский поручил поддерживать миротворческую операцию под эгидой Российской Федерации и не допускать попыток разрушения формата "5+2", а также содействовать стабильному функционированию переговорного процесса.В сфере внешней политики Красносельский также подчеркнул необходимость расширения сотрудничества с Организацией Объединенных Наций, а также укрепления политико-дипломатических связей с членами ООН и не представленными народами.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211224/krasnoselskiy-intervyu-mirotvortsy-gaz-dolg-sherif-47496591.html
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приднестровье, послание, вадим красносельский

Политическая стабильность и переговорный процесс – о чем послание Красносельского

13:38 20.01.2022 (обновлено: 13:54 20.01.2022)
CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера Приднестровья / Вадим Красносельский
Вадим Красносельский - Sputnik Молдова, 1920, 20.01.2022
CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера Приднестровья /
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Лидер Приднестровья Вадим Красносельский обозначил задачи на ближайший год для органов государственной власти. Глава настроил чиновников на обеспечение политической стабильности.
ТИРАСПОЛЬ, 20 янв – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский обратился с традиционным посланием, в котором обозначил задачи на 2022-й год. Свою стратегию глава региона озвучил на расширенном онлайн-совещании.
Он обозначил вопросы обеспечения политической стабильности. Приднестровскому МИДу Красносельский поручил поддерживать миротворческую операцию под эгидой Российской Федерации и не допускать попыток разрушения формата "5+2", а также содействовать стабильному функционированию переговорного процесса.

"Содействовать органам государственной власти Приднестровья в налаживании двусторонних контактов с министерствами и ведомствами Российской Федерации, а также регионами России", – говорится в послании.

В сфере внешней политики Красносельский также подчеркнул необходимость расширения сотрудничества с Организацией Объединенных Наций, а также укрепления политико-дипломатических связей с членами ООН и не представленными народами.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.
В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.
Вадим Красносельский во время интервью РИА Новости в Москве. - Sputnik Молдова, 1920, 24.12.2021
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