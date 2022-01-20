https://ru.sputnik.md/20220120/politicheskaya-stabilnost-peregovornyy-protsess-poslanie-krasnoselskii-48172225.html
Политическая стабильность и переговорный процесс – о чем послание Красносельского
Политическая стабильность и переговорный процесс – о чем послание Красносельского
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский обозначил задачи на ближайший год для органов государственной власти
2022-01-20T13:38+0200
2022-01-20T13:38+0200
2022-01-20T13:54+0200
приднестровье
послание
вадим красносельский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/14/48172147_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_958c793d9303e82294fd8b1d51d86800.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 20 янв – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский обратился с традиционным посланием, в котором обозначил задачи на 2022-й год. Свою стратегию глава региона озвучил на расширенном онлайн-совещании.Он обозначил вопросы обеспечения политической стабильности. Приднестровскому МИДу Красносельский поручил поддерживать миротворческую операцию под эгидой Российской Федерации и не допускать попыток разрушения формата "5+2", а также содействовать стабильному функционированию переговорного процесса.В сфере внешней политики Красносельский также подчеркнул необходимость расширения сотрудничества с Организацией Объединенных Наций, а также укрепления политико-дипломатических связей с членами ООН и не представленными народами.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211224/krasnoselskiy-intervyu-mirotvortsy-gaz-dolg-sherif-47496591.html
приднестровье
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/14/48172147_59:0:1392:1000_1920x0_80_0_0_d6acf7a5cf5d762adc29613cebbaef96.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
приднестровье, послание, вадим красносельский
Политическая стабильность и переговорный процесс – о чем послание Красносельского
13:38 20.01.2022 (обновлено: 13:54 20.01.2022)
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский обозначил задачи на ближайший год для органов государственной власти. Глава настроил чиновников на обеспечение политической стабильности.
ТИРАСПОЛЬ, 20 янв – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский обратился с традиционным посланием, в котором обозначил задачи на 2022-й год. Свою стратегию глава региона озвучил на расширенном онлайн-совещании.
Он обозначил вопросы обеспечения политической стабильности. Приднестровскому МИДу Красносельский поручил поддерживать миротворческую операцию под эгидой Российской Федерации и не допускать попыток разрушения формата "5+2", а также содействовать стабильному функционированию переговорного процесса.
"Содействовать органам государственной власти Приднестровья в налаживании двусторонних контактов с министерствами и ведомствами Российской Федерации, а также регионами России", – говорится в послании.
В сфере внешней политики Красносельский также подчеркнул необходимость расширения сотрудничества с Организацией Объединенных Наций, а также укрепления политико-дипломатических связей с членами ООН и не представленными народами.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.
В 1992 году, после попытки властей Молдовы силой решить конфликт, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.